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用AI聽懂鳥語的抗議　小學生創作《啾啾翻譯機》短片奪動畫獎特優

▲▼信誼兒童動畫獎兒童組特優《啾啾翻譯機》，從主角試圖破解鳥語到最終了解鳥兒渴望的歷程。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼兒童動畫獎兒童組特優《啾啾翻譯機》，從主角試圖破解鳥語到最終了解鳥兒渴望的歷程。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）正夯，台北市6位國小學生共同創作《啾啾翻譯機》短片，講述主角利用AI翻譯鳥語，從最初誤判到修正與除錯，最後聽見鳥兒對都市綠地減少與氣候炎熱的抗議。評審認為作品從科技想像延伸到環境關懷，兼具童趣與深度，獲得第17屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。

「信誼兒童動畫獎」今年共有102個國家、1618件作品參賽。兒童組部分，共收到130件作品，吸引全台36所小學、11個共學團體與個人工作室，逾500位孩童參與，而國立台北教育大學附設實驗小學則以《啾啾翻譯機》，拿下兒童創作組特優。

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▲▼信誼兒童動畫獎兒童組特優《啾啾翻譯機》，從主角試圖破解鳥語到最終了解鳥兒渴望的歷程。（圖／記者許敏溶攝）信誼基金會提供

▲國北教大作品《啾啾翻譯機》，獲得信誼兒童動畫獎兒童組特優。（圖／記者許敏溶攝）

《啾啾翻譯機》由程禾青等6名來自國北教大附小的學生完成，指導老師為陳建廷等3名老師。內容主要描述主角試圖破解鳥語，從最初誤判鳥語是「想吃土司」的幽默謬誤，歷經資料修整與模組優化的除錯過程，最終譯出鳥兒對綠樹棲地的渴望，以及對都市燥熱的抗議。

《啾啾翻譯機》故事來自五年級的程禾青創作，她說，因為自己家附近有很多樹，且經常有小鳥出沒，加上現在AI很夯，觸發她想利用AI來解讀鳥語的構想，認為AI應該可以了解鳥叫可能代表的意思，這部作品前後花了約3到4周完成，配音過程蠻有挑戰，而自己平常也觀察發現，鳥叫的很大聲且快速跳來跳去，甚至會去啄其他鳥，可能是為了維護自己的領域，不要被其他鳥侵犯。

信誼基金會營運長廖瑞文說明，「信誼兒童動畫獎」已成為全球兒童動畫創作者重要交流平台與競逐獎項，參賽作品遍及全球不同文化區域，成為觀察動畫趨勢的重要窗口，作品從過去涵蓋新冠疫情，今年則有戰爭與AI，回應國際現狀。

廖瑞文進一步表示，從創作脈絡來說，歐洲作品多以流暢敘事回應社會議題，細膩描繪戰爭、家庭與世代記憶；亞洲作品則擅長融合文化符號與日常情感；台灣學生則以生活細節傳達親情與陪伴，表現情感內斂、真誠的一面。

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