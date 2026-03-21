警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

▲台中烏日分局2名員警訪查時走錯戶，竟然遭住戶提告求償，案件已經緊咬8年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

時任台中市烏日分局大肚所的賴姓、廖姓員警進行查勤，原本要上門找一名鄰長，結果走錯走到隔壁戶，上門僅1分鐘，就被住戶認為有違反規定而擅闖民宅，以身心受到極大負擔為由，求償100萬，雖遭法院駁回，但僅僅走錯1分鐘，遭緊咬8年，令人不解。

該住戶主張，2018年8月1日晚間，2名員警未經同意推開庭院大門，到房屋的門前敲門，稱要進行家戶訪查。認為2警未依警察勤務訪查辦法規定，未告知目的及於日間進行，因而提告。2023年收到高分檢駁回再議處分書後，仍認為2警違反規定，未經訪查對象引導而擅自進入民宅。

住戶說，當時太太獨自在家，驚慌、恐懼不安而就醫至今，現在外出工作時，仍會擔心警察夜間違規闖進家園，造成家人恐懼，身心有極大負擔，2警侵害拒絕權與住宅全，應給付醫療費用、精神慰撫金合計100萬元。

2名員警則說，當天原本要到隔壁的鄰長家訪查，但因為天色昏暗走錯到該住戶家敲門，發現後就乾脆改向該處拜訪。依警察勤務條例，警方有權於警勤區內執行家戶訪查，縱使臨時變更對象，也並無不可，且當時均有穿著制服，表明來意，並無重大過失，該案已罹於時效，請求駁回。

法院勘驗監視器影像，發現當天2名員警入內僅1分鐘，且雙方對話可見，員警稱：「我們只是在做家戶訪查而已」，原告詢問：「要不要進來？」賴員回：「沒有，沒有，請問一下這裡是租的還是？你們自己家的？」，原告回：「我們自己。」便結束。

法院說，依民法第186條特別規定，警方未侵害拒絕權與居住權。又警察於勤區進行家戶訪查，是擔任犯罪預防、為民服務任務，且警方是穿著制服，足認已經表明身份，難認定有過失，請求無理由而駁回。