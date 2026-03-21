核二、核三廠具重啟條件　賴清德：重啟計劃月底送核安會審議

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德上任後，政府對於重啟核能的立場態度鬆動，引發各界關注。賴清德今（21日）說，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。

針對各界關注的核電重啟議題，賴清德今出席磐石會新舊任會長交接典禮時說，很多朋友都建議電力要多元使用，也感謝立法院通過《核管法》，政府一定要依法行政，因此台電就行文請示經濟部，核一、核二、核三，哪個具備重啟運轉條件？經過審慎評估後，核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。

賴清德指出，核三廠的合作廠商是西屋公司，台電已跟西屋公司簽約進行自我安全檢查；核二廠則是跟美國奇異公司簽約，同樣會進行安全檢查。

賴清德說，後續會到核安會審查，確認機組已運轉超過40年，若要再延長是否安全；其次，核廢料怎麼處理；還有政治上如何處理，民意溝通情況。

賴清德表示，其實若沒有用到核能的話，2032年台灣的電力供應都可以穩定供應，備載容量也都穩定，這部分沒有問題。但為什麼要考慮核電重啟？除了依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。

經濟部已於去年底正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。

經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。

至於核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。

而核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。

經濟部表示，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要之補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。