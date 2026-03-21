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社會 社會焦點 保障人權

中壢板模工人爬梯「重摔1.5米」胸背受傷　勞檢處火速稽查

▲桃園市中壢區啟文路某處工地昨天上午發生李姓工人爬梯摔傷工安意外，圖為工地現場。（圖／翻攝自網路）

▲桃園市中壢區啟文路某處工地昨天上午發生李姓工人爬梯摔傷工安意外，圖為工地現場。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區啟文路一處工地昨（20）日上午發生工安意外！李姓工人作業爬梯時不慎摔落1.5公尺地板，鄰近工人見狀趕緊打電話給桃園119求助，救護人員發現李右胸、右上背疼痛，所幸意識清楚被送醫治療。桃園市政府勞動檢查處獲報後派員到場稽查，勞檢處表示，若工作場所違反職安法令情形屬實，將處事業單位3萬至30萬元罰鍰。

▲桃園市中壢區啟文路某處工地昨天上午發生李姓工人爬梯摔傷工安意外，救護人員趕往現場。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市中壢區啟文路某處工地昨天上午發生李姓工人爬梯摔傷工安意外，救護人員趕往現場。（圖／桃園市消防局提供）

據指出，工安意外發生在昨（20）日上午10時許，61歲李姓工人在工地內作業爬梯時，不慎自模板支撐工作場所約1.5公尺處墜落地板，當場痛得哀鳴不已，其他工人發現後趕忙撥打119求助。桃園市消防局第二大隊青埔分隊到場處理，發現李男右胸與右上背疼痛，經給予頸圈、長背板固定等救護處置，所幸意識清楚，緊急送往中壢天晟醫院治療後，幸無大礙。

▲針對中壢區啟文路某處工地工安意外，市府勞檢處營造業科技正鄭翔仁說明稽查過程。（圖／桃市府勞檢處提供）

▲針對中壢區啟文路某處工地工安意外，市府勞檢處營造業科技正鄭翔仁說明稽查過程。（圖／桃市府勞檢處提供）

市府勞檢處營造業科技正鄭翔仁指出，接獲工安意外後，勞檢處昨天下午受理通報後到場稽查，初判工地高處作業與上下設備防護不符職業安全衛生法令規定，勞工從事模板作業時，現場也沒有作業主管監督管理，根據現場稽查結果，若發現工作場所違反職安法令情形屬實，將處事業單位3萬至30萬元罰鍰。

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