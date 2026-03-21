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伊朗報復狂轟！美軍基地「2周損失256億」　百億薩德雷達重創

▲▼六名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，於多佛（Dover）舉行移靈儀式。（圖／路透）

▲ 6名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，於多佛（Dover）舉行移靈儀式。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國在中東地區的軍事基地受到伊朗報復性攻擊，據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新報告及BBC分析，開戰2周來已造成約8億美元（約256億台幣）損失，遠高於先前估算。且自2月28日美以聯手對伊朗發動攻擊以來，美軍已有13名軍人陣亡。

薩德雷達系統受創最嚴重　造價155億

損害主要集中在雷達與衛星通訊系統，其中以約旦空軍基地的薩德飛彈防禦系統（THAAD）雷達受創最嚴重。CSIS審查國防部預算文件發現，這套用於遠程攔截彈道飛彈的AN/TPY-2雷達系統造價高達4.85億美元（約155億台幣）。

此外，伊朗攻擊還對美軍在約旦、阿聯、科威特、沙烏地阿拉伯等國基地的建築、設施造成3.1億美元（約99億台幣）損失。

多國基地出現新損壞　專家：損失被低估

衛星影像顯示，科威特阿里薩林基地、卡達烏代德基地及沙國蘇丹親王基地在衝突不同階段都出現新損壞。CSIS高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，「當地美軍基地受損情形被低估了」，「儘管損失看來慘重，確切金額要等獲得更多資訊才能確定。」

伊朗飛彈攻擊印度洋美英基地　攔截成效未明

此外，《華爾街日報》20日引述美國官員報導，伊朗曾向印度洋的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）美英軍事基地發射2枚中程彈道飛彈，其中一枚在飛行中故障，美國軍艦則向另一枚發射SM-3攔截彈反制，尚無法確認是否成功攔截，但基地並未被擊中。

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