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23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

▲▼ 日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲該名在日本涉及詐騙的台灣男子於成田機場落網。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

一名23歲台灣籍男子涉嫌在日本大阪冒充警察，向70多歲受害者詐騙高達3200萬日圓（約新台幣643萬元）現金，事後還兩度出入境日本企圖逃避追緝，最終在成田機場準備離境時遭逮捕。日本警方透露，嫌犯疑似參與跨國詐騙集團，擔任「車手」角色，且在日本各地流竄作案，目前正深入追查其餘共犯及可能存在的其他受害者。

根據《關西電視台》報導，大阪府警方調查指出，這名住居不定、職業不詳的台灣籍嫌犯2025年12月上旬與共犯聯手行騙，假冒信用卡公司人員致電大阪市內一名70多歲男性，謊稱「您的帳戶收到大筆款項匯入」，隨後再由假警察來電告知「您目前因涉嫌為詐騙案主嫌正在被調查」，藉此恐嚇受害者。

詐騙集團進一步聲稱，「如果不想被逮捕，必須將家中現金『洗錢』」，成功取得受害男性信任。另一名自稱警官的男子甚至承諾，「2到3天內就會歸還現金」，指示受害者將現金裝入袋中，親自送往大阪市內指定地點面交，前後共詐得約3200萬日圓鉅款（約新台幣643萬元）。

整起案件之所以曝光，是因為受害男性在等候多日後始終未見現金歸還，驚覺有異才向警方報案。警方隨即展開偵查，透過分析現場周邊的監視器畫面，鎖定一名在案發地點附近來回徘徊、行跡可疑的男子，最終確認台灣籍男子涉有重嫌。警方研判，他在這起詐騙案中擔任車手角色。

警方調查發現，嫌犯2025年10月首次以短期簽證入境日本，同年12月犯案後迅速出境。今年2月他再度入境日本，不料此時已遭日方發布通緝，當他試圖從成田機場離境返台時，當場被警方逮捕到案。目前警方尚未公開嫌犯是否認罪。

更令警方憂心的是，嫌犯在日本期間四處流竄，足跡遍及青森縣到熊本縣等約10個都府縣，經常藏身於網咖等場所，生活型態極不固定。警方懷疑他可能涉及多起類似案件，正積極追查是否有其他受害者存在，並全力追緝其餘共犯下落。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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