遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者黃哲民攝）



記者崔至雲／台北報導

投入新北市議員初選的國民黨前發言人蕭敬嚴，因去年大罷免期間在綠媒節目批評藍委的言論，引發黨內反彈；黨主席鄭麗文昨在廣播專訪、廣告時間閒聊時說不干她的事，但卻意外點名桃園市議員凌濤，相關片段在網路上播出。對此，凌濤今（21日）受訪時冷回，「主席可能要理解到，我們馬年開春後一直很忙碌，很多不相干的事情我們覺得應該不太需要回應」。

針對鄭麗文受訪時提到，許多人說蕭敬嚴也有在政論節目上罵她，但「罵我的人多囉！在國民黨內」，「啊罵就罵，如果罵我的都要黨紀處分，那凌濤也可以被黨紀處分，他也沒有資格選議員」。

凌濤今天陪同投入新北市議員初選的陳柏翰一同掃市場，他表示，鄭麗文應該理解，馬年非常忙碌，上周末才辦了北北基桃聯合治理，強調穩健的治理、民生經濟、智慧城市跟婦幼政策，應該是2026的大選主旋律，也是市民真正關心的，他看到南二都的市長參選人，謝龍介、柯志恩都已經認為2026應該走民生經濟，這是大家共同的想法。

凌濤提到，第二個忙碌，馬年開春，他受邀到歐盟的艾德諾基金會全球領袖計畫進行亞洲會議，未來也會到德國歐盟相關機構培訓，把台灣的民主推向國際，跟全球這次17個自由民主政黨互動，親美友日和陸是他們這一代人讓國民黨、臺灣走出去最大的立場。

凌濤強調，請大家多多支持二寶媽、二寶爸，因為在家裡就是嬰兒的交響樂，要包尿布跟餵奶，真的很忙碌，鄭麗文要理解，馬年開春很忙碌，很多不相干的事情應該不需要回應。

