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東港服務處遭怪男闖入「玩打火機+瓦斯桶」　莊瑞雄譴責不法

▲立法委員莊瑞雄東港服務處遭一名不明男子闖入。（圖／莊瑞雄服務處提供）

▲立法委員莊瑞雄東港服務處遭一名不明男子闖入。（圖／莊瑞雄服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員莊瑞雄位於東港的服務處昨（20）日晚間發生闖入事件，一名男子破壞門鎖後進入辦公室翻找物品，甚至把玩打火機與瓦斯桶，過程險象環生。所幸同仁機警應對並報警處理，警方到場將人帶回，未釀成更大危害。

立法委員莊瑞雄位於東港的服務處昨晚約9時，有一名男子破壞門鎖闖入事件。當時服務處後方同仁發現辦公區燈光突然全亮，察覺有異後立即大聲嚇阻並報警，該名男子才走出室外。

服務處隨即調閱監視器畫面發現，該男子闖入後不僅在辦公室內翻箱倒櫃，甚至翻動簡易灶台旁的瓦斯桶，並手持打火機把玩，十分危險，讓現場同仁驚出一身冷汗。男子一度離開後又返回服務處外圍徘徊，同仁一邊與其對話穩定情緒、一邊拖延時間，最終由警方到場，將其帶回分局處理。

▲立法委員莊瑞雄東港服務處遭一名不明男子闖入。（圖／莊瑞雄服務處提供）

立法委員莊瑞雄表示，東港服務處長期以來秉持開放精神，不僅是服務選民的據點，也是縣議員參選人呂少麒的競選總部，平時歡迎鄉親自由進出、反映意見，甚至單純來坐坐聊天，都是日常風景。

針對本次突發事件，莊瑞雄強調三點原則：第一，服務不會因個案而退縮，服務處仍將維持開放，這是對鄉親最基本的承諾；第二，安全不能打折，將全面檢討並強化必要的安全防護措施，確保同仁與民眾的安全；第三，考量當事人疑似精神狀況不穩，是否提告將審慎評估，並以人道關懷為優先。

莊瑞雄表示，服務處存在的意義，不只是解決問題，更是讓人有一個可以被傾聽、被理解的地方。他強調：「服務處的大門會一直為鄉親開著，但我們也會把每一份安全守好。」並感性地說，期盼這個空間不只是辦公室，而是一個在需要時能被依靠、在不安時能被安放的所在，讓每一位走進來的人，都能帶著放心離開。

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