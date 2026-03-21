為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨政府對核能立場態度近來備受關注，總統賴清德今出席磐石會第28屆、第29屆會長交接典禮，致詞談及為什麼要考慮核電重啟，他解釋，除了立法院通過《核管法》修法，行政單位要依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。

賴清德致詞時說，前年預測去年經濟成長率時，主計總處預測約在百分之3以上，後來到了年底預估可以超過7%，最後整年統計下來達到8.68%，國際訪賓來台時對此無不感到驚訝讚嘆，這是何等不容易。此外，人均GDP也達到39447美元，高過日韓；失業率接近3%，是近20年來就業狀況最好；物價通膨指數也控制在1.6%。

賴清德還提到，股市在去年底達到3萬3千多點，開春更突破3萬5千點。換句話說，2008年馬英九前總統提出的大一中共同市場、633計畫、股市要上2萬點等，在過去蔡總統任內以及他目前2年任期，陸續達到目標，非常感謝百工百業與全國人民的共同打拼。

另外，賴清德說，對等關稅的談判中，也順利簽訂雙邊投資協定，台灣會投資美國、美國也會投資台灣，美光加碼投資台灣，NVDIA、AMD、Amazon、Google通通都加碼投資台灣，未來台灣跟美國間的產業發展會更近一步結合。

接著賴清德表示，很多朋友都建議，電力要多元使用，感謝立法院通過核管法，國家政府一定要依法行政，台電就行文請示經濟部，核一核二核三，哪個具備重啟運轉條件？經過審慎評估，核二核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議。

賴清德指出，同時，核三廠合作廠商是西屋公司，台電也跟西屋公司簽約進行自我安全檢查；核二廠是跟美國奇異公司簽約，同樣會進行安全檢查。核安會會審查，機組已運轉超過40年要再延長是否安全；其次，核廢料怎麼處理；還有政治上如何處理，民意溝通情況。

賴清德表示，其實若沒有用到核能的話，2032年台灣的電力都可以穩定供應，這部分沒有問題。但為什麼要考慮核電重啟？除了依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。