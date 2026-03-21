新竹縣打造動物友善城市　陳見賢提3大升級方向

▲陳見賢提3大動保升級方向 。（圖／陳見賢競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

新竹縣近年積極推動動物保護政策，從收容環境改善到制度建構，逐步邁向動物友善城市。新竹縣副縣長陳見賢今（21日)提出3大動保升級方向，並強調，動物保護不只停留在「收容」，更應進一步邁向「治理與預防」，讓人與動物真正共存共好。

陳見賢指出，縣府積極推動「動物保護教育園區」，不僅改善收容環境，更導入醫療照護、行為訓練與認養推廣機制，使園區從傳統收容場所轉型為生命教育基地，有效提升認養率並降低長期收容壓力。

在制度面上，新竹縣《動物保護自治條例》，明確規範飼主責任，包括外出繫繩、防護措施及動物福利保障，強化執法依據。縣府亦設有「1959動保專線」，提供24小時通報與救援服務，並持續在尖石、五峰等偏鄉推動巡迴疫苗注射與寵物登記，補足醫療資源落差。

陳見賢進一步提出未來三大動保升級方向，強調動保政策必須從「源頭、責任到教育」全面推進。首先，強化源頭管理，提升絕育覆蓋率，從根本減少流浪動物產生；其次，建立飼主責任制度，推動領養前教育與飼主訓練機制，降低棄養風險；另外，推動全齡動保教育，串聯校園與社區，導入生命教育與人犬衝突預防課程，讓尊重生命從小扎根、在社會擴散。

此外，也將持續擴大「寵物友善空間標章」，結合商圈與觀光，打造動物友善生活圈，讓動保政策不只是福利，更成為城市競爭力的一部分。陳見賢強調，將延續從制度、教育與社會文化三方面同步推進，打造一座「科技與溫度並存」的生命友善城市。