超商子瑜海報出現「USP待補」　網傻眼：是不是給錯圖

▲周子瑜代言7-ELEVEN，但官方宣傳海報出現「USP待補」字樣。（圖／翻攝自TWICE官方X帳號）

記者蔡玟君／台北報導

TWICE台灣成員周子瑜接下超商聯名品牌大使，從餐點到小卡都掀起粉絲搶購熱潮。但近日就有眼尖網友發現，TWICE官方社群X貼出子瑜品牌大使宣傳照，其中一項商品介紹欄竟出現一行藍色「USP待補」字樣，像是設計稿還沒完成就上架，讓網友tag官方帳號「是不是給TWICE錯的圖啦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友放大商品圖，發現其中一樣商品說明出現「USP待補」。（圖／翻攝自TWICE官方X帳號）

超商推出「星級饗宴」系列，由周子瑜擔任代言人，聯名商品因隨附限量小卡，在多處門市出現搶購與完售情況。恰逢TWICE登上台北大巨蛋，相關宣傳陸續曝光，更進一步放大討論聲量。TWICE也透過官方X帳號發布內容，為成員周子瑜的品牌合作活動宣傳，讓不少粉絲直呼「這是歷史性的一刻」。

不過，有眼尖網友發現，TWICE官方社群的品牌大使宣傳照中，在晶華酒店的布朗尼棒棒糖介紹欄位竟看到一行「USP待補」字樣，對照後續超商釋出的另一版本，同欄位其實是「使用比利時72%巧克力」的說明。網友也Tag超商的官方帳號並笑問，「是不是給錯圖啦？」

此事引發討論，有網友留言笑稱，「校稿真的好重要XDDD」也有網友說明，市場行銷中，獨特銷售主張或稱獨特銷售賣點的英文是「Unique selling proposition，簡稱USP」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者向超商求證，業者則表示，「商品資訊以7-ELEVEN公告為主，消費者活動與權益均不受影響。」