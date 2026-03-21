966.56萬噸！四川發現全球第二大在產輕稀土礦

▲ 四川氂牛坪稀土礦區 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸新一輪找礦有新突破，中國稀土集團位於四川的犛牛坪稀土礦，根據自然資源部最新評審備案顯示，該礦區新增稀土氧化物資源量達966.6萬噸，增儲幅度超過300%，相當於在原礦區基礎上又發現了兩個「犛牛坪」。更令業界震撼的是，此次勘探同步發現超大規模的伴生螢石與重晶石資源，為大陸工業與新興產業發展築起堅實的資源後盾。

綜合陸媒報導，氂牛坪稀土礦系全球在產稀土礦山資源儲量世界第二，僅次於內蒙古包頭白雲鄂博礦。對比此前已查明的316萬噸資源量計算，氂牛坪稀土礦此次增儲超過300%。

自然資源部有關負責人昨20日表示，儘管稀土公眾關注度高，但伴生螢石、伴生重晶石的發現十分有「震撼性」。

氂牛坪稀土礦的最初「亮相」，要回到上世紀80年代，之後經歷四十多年，幾代人接力努力。至今採礦地方位於海拔2800米之上的四川犛牛坪礦區，大陸採礦團隊自2023年底展開大規模深部找礦行動。在極端地理條件下，多台高大鑽機持續向千米深部延伸，獲取判斷資源儲量與品位的關鍵岩芯。

犛牛坪礦區岩性破碎且水文條件複雜，稀土礦岩芯質地偏軟如黏土，稍一用力便會碎成粉末，勘探團隊必須依靠高壓氣流吹出岩芯，技術難度極高。

▲ 氂牛坪稀土礦區作業現場。（圖／翻攝 百度）

一年的時間，項目團隊扎根礦區，高峰時期現場作業人員接近200人，累計完成鑽探進尺6萬余米，樣品測試5萬余件，深單孔鑽探深度達到原有最深孔的三倍多。

2024年專家中期評估預期增儲496萬噸，最終勘查成果遠超預期，累計查明資源量達966.56萬噸，相較於此前公開的316萬噸儲量，增儲幅度超過300%，保有資源量累計已達1040.8萬噸。

突破不僅穩固了犛牛坪作為全球在產稀土礦山資源儲量世界第二（僅次於內蒙古包頭白雲鄂博礦）的地位，更在伴生礦產領域取得「震撼性」發現。數據顯示，礦區新增伴生螢石2713.5萬噸、重晶石3722.8萬噸，兩者均達到超大型規模。

中國地質科學院礦產資源研究所所長王登紅指出，這是一項「三位一體」的重大成果。若稱稀土為「工業維生素」，那麼螢石與重晶石就是工業的重要支柱與不可替代的剛需。特別是俗稱「氟石」的螢石，作為工業氟元素的來源，對新興產業與未來科技發展至關重要。