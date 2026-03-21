　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土地公拜拜「供品從車廂拿出來」　她驚愣：阿嬤說不行！全場吵翻

▲不少長輩提醒，供品不能放車廂裡。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

昨（20日）是二十四節氣中的「春分」，還恰巧碰上土地公「頭牙」與「龍抬頭」，因此許多信眾都會去拜拜祈福。而一名網友表示，看到有人從機車坐墊拿出麻糬與仙草蜜，讓原PO愣住直呼「要提醒他重買嗎？」並提到長輩曾說供品不能放坐墊。貼文曝光後掀兩派論戰，有人認為不敬，也有人覺得心意最重要。

一名網友在Threads透露，昨天去土地公拜拜時，看到一名男生打開機車坐墊，直接從裡面拿出供品，像是麻糬、仙草蜜等，畫面讓她有點錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，自己當下超猶豫，不知道該不該開口「要提醒他重買嗎？ 阿嬤說要拜拜的東西不能放在機車坐墊裡。」最後，原PO也詢問大家是否有聽過這個民俗禁忌呢？

底下網友熱議，「因為屁股坐在上面，再把東西拿去拜很不敬」、「我也是跟小孩說，不能放座墊下，也不能用腳跨過」、「長輩說不能穿短褲、會露出腳趾頭的涼拖鞋去拜拜，但看很多人穿短褲夾腳拖去拜拜」、「我們家也是，所以我只要買吃的東西，絕對不會放坐墊下，不小心放了，就不會拿去拜」、「也是聽我家長輩說不能放坐墊下」、「收驚完後的衣服也是」。

不過也有人幫忙緩頰，心誠則靈才是最重要的，「我是覺得心意有到就好，沒這麼忌諱」、「沒有那麼多忌諱跟規矩，規矩都是人訂出來的，自然也可以由人去改變它， 都說神明是慈悲的」、「不知者無罪，現在知道了」。

事實上，在民俗觀念中，將供品放進機車車廂通常被視為不敬，因為等同於「坐」在供品上，拜過的供品尤其忌諱。建議改用手提袋盛裝，掛在機車掛勾或置於前踏板，避免直接壓在座墊下。若已不慎如此放置，誠心向神明說明並請求寬恕即可，心意到了最重要。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Makiyo爆「癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕
瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被帶走藏匿
快訊／信義區轎車衝進40年老店壓人！　民眾急抬車救人
劉盈盈百萬大婚！當紅娘湊對Makiyo　男方是「天氣女孩」前
「台灣好行」觀光巴士撞車！司機恍惚竟是毒駕　10多遊客嚇傻
為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由
快訊／焦凡凡生了！　胎位不正急剖腹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在高市早苗面前「開珍珠港玩笑」　他曝川普態度：只對1類人客氣

激戰到一半！男友「突告白1句話」她瞬間冷掉：該放生？

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

土地公拜拜「供品從車廂拿出來」　她驚愣：阿嬤說不行！全場吵翻

超商子瑜海報出現「USP待補」　網傻眼：是不是給錯圖

離職日想選星期日「多領2天薪水」　過來人吐真心話：沒必要

教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

逼孫去掃墓！婆婆天天狂問「請假了嗎」媳婦氣炸　網曝1禁忌：不能去

鋒面路過「北東溼答答」　中南部周日飆30度

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

在高市早苗面前「開珍珠港玩笑」　他曝川普態度：只對1類人客氣

激戰到一半！男友「突告白1句話」她瞬間冷掉：該放生？

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

土地公拜拜「供品從車廂拿出來」　她驚愣：阿嬤說不行！全場吵翻

超商子瑜海報出現「USP待補」　網傻眼：是不是給錯圖

離職日想選星期日「多領2天薪水」　過來人吐真心話：沒必要

教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

逼孫去掃墓！婆婆天天狂問「請假了嗎」媳婦氣炸　網曝1禁忌：不能去

鋒面路過「北東溼答答」　中南部周日飆30度

在高市早苗面前「開珍珠港玩笑」　他曝川普態度：只對1類人客氣

視野中央有團黑影　醫揭「黃斑部病變」3警訊：直線變歪快就醫

金佳垠甜喊「來桃園看可愛的我」　樂天韓援五本柱首秀話題滿滿

激戰到一半！男友「突告白1句話」她瞬間冷掉：該放生？

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！

生活熱門新聞

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

明起連6天熱如夏！　下週六又變天

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！

Lady M突宣布改規則：杜拜千層不單賣

快訊／氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時　導航無線電恐中斷

44歲公務員棄鐵飯碗退休！投資靠3招避雷

玩南美募資13萬！旅遊冒險家嗆：沒錢就去賺錢

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

獨／台大祭7措施遏止「分數膨脹」　上學期剩28%學生拿A+

晚安小雞遭酸裝可憐　喊冤揭原因

「高薪低報」退休金差57萬！挽救關鍵竟在最後3年

更多熱門

相關新聞

龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

台中市北屯區迎來年度土地公「頭牙」重要日子，香火鼎盛的和平里福德祠今（20）日一早便湧入大批信眾，手持清香與供品依序參拜，祈求新的一年財運亨通、平安順遂。廟埕前人聲鼎沸、香煙裊裊，攤桌上整齊擺放的壽桃與結緣品，在陽光映照下格外醒目，為傳統節慶增添熱鬧氣息。

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

關鍵字：

土地公拜拜供品機車坐墊民俗禁忌車廂

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面