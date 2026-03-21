土地公拜拜「供品從車廂拿出來」　她驚愣：阿嬤說不行！全場吵翻

▲不少長輩提醒，供品不能放車廂裡。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

昨（20日）是二十四節氣中的「春分」，還恰巧碰上土地公「頭牙」與「龍抬頭」，因此許多信眾都會去拜拜祈福。而一名網友表示，看到有人從機車坐墊拿出麻糬與仙草蜜，讓原PO愣住直呼「要提醒他重買嗎？」並提到長輩曾說供品不能放坐墊。貼文曝光後掀兩派論戰，有人認為不敬，也有人覺得心意最重要。

一名網友在Threads透露，昨天去土地公拜拜時，看到一名男生打開機車坐墊，直接從裡面拿出供品，像是麻糬、仙草蜜等，畫面讓她有點錯愕。

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原PO坦言，自己當下超猶豫，不知道該不該開口「要提醒他重買嗎？ 阿嬤說要拜拜的東西不能放在機車坐墊裡。」最後，原PO也詢問大家是否有聽過這個民俗禁忌呢？

底下網友熱議，「因為屁股坐在上面，再把東西拿去拜很不敬」、「我也是跟小孩說，不能放座墊下，也不能用腳跨過」、「長輩說不能穿短褲、會露出腳趾頭的涼拖鞋去拜拜，但看很多人穿短褲夾腳拖去拜拜」、「我們家也是，所以我只要買吃的東西，絕對不會放坐墊下，不小心放了，就不會拿去拜」、「也是聽我家長輩說不能放坐墊下」、「收驚完後的衣服也是」。

不過也有人幫忙緩頰，心誠則靈才是最重要的，「我是覺得心意有到就好，沒這麼忌諱」、「沒有那麼多忌諱跟規矩，規矩都是人訂出來的，自然也可以由人去改變它， 都說神明是慈悲的」、「不知者無罪，現在知道了」。

事實上，在民俗觀念中，將供品放進機車車廂通常被視為不敬，因為等同於「坐」在供品上，拜過的供品尤其忌諱。建議改用手提袋盛裝，掛在機車掛勾或置於前踏板，避免直接壓在座墊下。若已不慎如此放置，誠心向神明說明並請求寬恕即可，心意到了最重要。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。