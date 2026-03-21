可疑男子夜闖綠委服務處　破壞門鎖入內翻箱倒櫃、瓦斯桶旁玩火

記者杜冠霖／台北報導

昨（20）日晚間約9點，綠委莊瑞雄位於屏東東港的服務處被一名不明男子破壞門鎖闖入，在辦公室內翻箱倒櫃，翻動簡易灶台旁的瓦斯桶，並手持打火機把玩，當時服務處留守助理發現辦公區燈光突然全亮，察覺有異後立即大聲嚇阻並報警，該名男子才走出室外。卻又返回服務處外圍徘徊，最終由警方到場，將其帶回分局處理。

▼莊瑞雄服務處遭可疑男子破壞門鎖入內翻箱倒櫃。（圖／莊瑞雄辦公室提供）



莊瑞雄辦公室指出，服務處調閱監視器畫面發現，該男子闖入後不僅在辦公室內翻箱倒櫃，甚至翻動簡易灶台旁的瓦斯桶，並手持打火機把玩，過程具高度危險性，讓現場同仁驚出一身冷汗。男子一度離開後又返回服務處外圍徘徊，同仁一邊與其對話穩定情緒、一邊拖延時間，最終由警方到場處理。

綠委莊瑞雄表示，東港服務處長期以來秉持開放精神，不僅是服務選民的據點，也是縣議員參選人呂少麒的競選總部，平時歡迎鄉親自由進出、反映意見，甚至單純來坐坐聊天，都是日常風景。

莊強調，服務不會因個案而退縮，服務處仍將維持開放，這是對鄉親的承諾；將全面檢討並強化必要的安全防護措施，確保同仁與民眾的安全；考量當事人疑似精神狀況不穩，是否提告將審慎評估，以人道關懷為優先。

縣議員參選人呂少麒表示，服務處設立已逾十餘年，他本人亦在地服務多年，始終秉持「為民服務、開放交流」的精神，歡迎鄉親前來反映意見、交流互動。針對本次事件，他表示深感遺憾，未來將在維持開放原則下，加強安全防護措施，確保同仁與民眾安全。