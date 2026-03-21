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恐怖男台鐵豐原站持刀攻擊前女友母女　剛出獄又犯案加重判刑

▲▼ 。（圖／資料照）

▲黃男去年7月在台鐵豐原站持刀攻擊黃姓前女友母女。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台鐵豐原站去年7月發生砍人案，黃男不滿前女友母女不讓自己陪產檢等行程，竟不甩保護令強行跟隨，還在車站大廳內拿刀刺擊2人，檢方以殺人未遂起訴黃，一審依2個傷害罪判刑1年7月；檢察官認為應以殺人未遂罪論處，不服上訴，台中高分院考量黃才因他案服刑完不久就又再犯刑案，撤銷原判，依2個傷害罪累犯，改判1年9月。

檢警調查，黃男（29歲）有多項前科，因與前同居女友黃女關係不睦，黃女由母親帶回北部居住，並向台中地院聲請保護令，警方去年6月將保護令告知黃男。

去年7月24日，黃男得知黃女與黃母要南下台中探望外公順便進行產檢，竟一路尾隨，後在台鐵豐原站與母女發生拉扯，當眾持刀攻擊黃母頸部5下，黃女見狀極力阻攔，最後黃男造成母女倆都受傷。

台中地檢署依殺人未遂、傷害及強制等罪將黃男起訴，台中地院一審認定未達殺人未遂，依2個傷害罪分別判刑1年2月、7月，應執行1年7月。

檢察官根據黃男在一審時的供述，認為黃男因黃母阻擋他與黃女交往而心生不滿，加上言語刺激，先對黃母拳打腳踢，再用持刀的右手抵住黃母頸部與胸口的交接處，推打過程中刀子砍殺到黃母頸部，其預藏刀具近距離朝他人揮砍行為，主觀上有殺人不確定故意的情形，提起上訴。

台中高分院二審理時，黃男自始至終否認有殺害黃母犯意，法官認為若黃男確實有殺意，在黃母及黃女事先不知黃有持刀、難以防衛的情況下，以黃身為男性、體格較為優勢，應可輕取其性命，並無難事，但在造成黃母頸部2處長3公分的表淺撕裂傷之後，黃未有追砍的後續危害動作，難認其有殺害黃母的動機與故意。

但法官審酌，黃男因他案入監執行完畢僅隔9個月就再犯本案，有刑罰反應力薄弱的情形，加上黃犯後雖坦承犯行，但迄今未賠償母女2人，也未獲2人原諒，撤銷原判決，改依2個傷害罪累犯論處，分別判1年4月、1年8月，應執行1年9月。仍可上訴。

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