嬤遭瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被養雞場帶走藏匿

記者唐詠絮／彰化報導

埤頭鄉一名76歲阿嬤日前在田間工作時，遭三隻狗圍攻超過200處傷口，事發至今11天仍住院治療，更讓家屬氣憤的是，狗疑似是附近一處養雞場飼養，也有另一名年輕人遭追咬，案發狗也因此離奇消失。據了解，傷者家屬皆已向當地派出所提告過失傷害，目前由警方協助調閱監視器影像及逐戶清查，以釐清事發經過及犬隻來源。

這起事件發生在3月11日，陳姓老婦人當時正在韭菜田工作，三隻狗突然衝出來瘋狂攻擊，四肢、背部都被咬傷，衣服也被咬破。由於四周沒有人，她喊救命也沒用，只能忍著劇痛等狗群離去，才勉強牽單車回家向鄰居求救。

▲彰化阿嬤遭3狗圍攻造成全身200多處撕裂傷。（圖／民眾提供，以下同）

▲一名年輕人也遭狗群追咬。（圖／議員吳錦潭提供）

送醫後，醫師發現老婦人全身多達200多處傷口，而且傷口內都是沙，雖然已經清創縫合，仍出現化膿，後續還需要持續治療。家屬事後調閱監視器發現，就在阿嬤被咬的前一天，社區內才剛有一名年輕人也被追咬，沒想到隔天就輪到自家長輩。

家屬昨天受訪氣憤表示，飼主若不善盡管理責任，或是政府對流浪犬管理持續消極，農民每天下田就像在賭命，希望不要再有下一個受害者，但據了解，案發後這三隻行兇惡犬疑似被人帶走藏匿。

▲彰化阿嬤遭3狗圍攻造成全身200多處撕裂傷忍痛牽單車返家向鄰居求助。（圖／議員吳錦潭提供）

對此，彰化縣動物防疫所表示，已與當地村長聯繫釐清案情，目前掌握這三隻狗疑似來自附近養雞場，將持續配合警方調閱監視器，並進一步查訪養雞場，釐清實際飼主與管理情形。針對事發地點，也已規劃加強巡查、捕捉及TNVR等措施，希望能降低遊蕩犬隻帶來的風險。

動防所也提醒，犬隻傷人事件大多與飼主管理不當有關，依《動物保護法》規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應由七歲以上者伴同；若是攻擊性寵物，更必須由成年人伴同並採取防護措施，違者最高可開罰十五萬元。民眾若發現具攻擊性或疑似危險的犬隻，請立即通報1959動物保護專線處理，千萬不要自行靠近或驚擾，避免類似悲劇再度發生。

▲彰化縣政府農業處及動防所秘書前往醫院探視阿嬤。（圖／民眾提供）

▲彰化縣埤頭鄉發生一名阿嬤下田遭群狗圍攻咬傷住院。（圖／吳錦潭議員提供）