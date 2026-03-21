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降雨不足著果不良！花蓮富里鄉梅獲災害補助　每公頃6萬2

▲花蓮縣政府農業處邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署至富里鄉瞭解災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府農業處邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署至富里鄉瞭解災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花鑾報導

受今年1月富里鄉降雨不足影響，當地梅子作物出現開花後著果不良情形，影響農民收成。為維護農友權益、降低損失，花蓮縣政府農業處於3/6邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署至富里鄉瞭解災情，經現勘評估被害面積約15公頃、平均損害程度30%，已達現金救助啟動標準。農業部於3月19日公告富里鄉梅為115年1-2月乾旱（遲發性）農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自3月20日起至4月2日止（受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲花蓮縣政府農業處邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署至富里鄉瞭解災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現勘評估被害面積約15公頃、平均損害程度30%，已達現金救助啟動標準。

農業處長陳淑雯說明，「梅」救助額度每公頃為6萬2000元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

徐榛蔚籲請符合申請資格的農友，儘速於4月2日前至公所辦理，切勿延誤權益。她也提醒，農友如有發現農作受天然災害影響，請即時向當地公所通報，並可多加利用農業部開發之「農產業天然災害現地照相App」，記錄災損情形，以利公所查證作業；同時請基層公所積極動員勘查與拍照取證作業，加速後續復耕與救助流程，共同守護農民權益與農業生產安全。

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