鄭麗文餐敘「1/3藍委缺席」　林俊憲酸：黨內連面子都不給了

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日邀請藍委餐敘，傳出有三分之一的藍委缺席。對此，民進黨立委林俊憲昨（20日）開酸，鄭麗文跟黨內其他人裂痕越來越大，為了擋軍購，把藍委們形容得跟蠢蛋一樣，到底國民黨立委會繼續被鄭麗文牽著走？還是為了自己的政治生命保有一點理智？下週見真章。

林俊憲表示，鄭麗文為了擋軍購，把藍委們形容得跟蠢蛋一樣，明明國防部已經拜會說明多少次，但鄭麗文還是說，「國民黨對軍購什麼都不知道所以無法審查」。

林俊憲直言，如果真如同鄭麗文所說，那為什麼國民黨內還會出現8100億的軍購條例版本？什麼都不知道還可以自己加碼？他不禁好奇，國民黨其他人現在是什麼心情？

此外，林俊憲指出，其實鄭麗文跟黨內其他人裂痕越來越大，鄭麗文近日宴請藍委要討論軍購條例，結果三分之一缺席，連面子都不給了。不過，他認為，大家可以繼續等著看，因為真正精彩的好戲在下週。

林俊憲說，雖然在國防委員會中，藍委馬文君故意不排審軍購條例，但下週輪到民進黨立委當召委時，一定會排審，所以下週就要開聯席委員會審查軍購條例。

林俊憲說，屆時到底國民黨立委會繼續被鄭麗文牽著走？還是為了自己的政治生命保有一點理智？下週見真章。最後，他喊話同事們，趁這個週末好好想清楚，「這是巨輪撞冰山前，最後的逃生機會了」。