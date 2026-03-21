舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

▲女子舉報領導母退休後名下有上億巨額財產，被法院要求公開賠禮道歉。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸重慶近日發生一起十分離奇的舉報案。一名李姓女子在網路上公開舉報親生母親，之前是重慶市民政局一名處級領導，退休3年內多了10處房產，總價值高達數億元人民幣，出入有豪車代步。面對質疑，重慶市民政局初步回應稱舉報內容涉及「個人隱私」，李姓女子卻反被法院判決「侵犯」名譽權，要求其必須全網公開賠禮道歉，但隨後證實紀檢監察部門已介入調查。

綜合大陸媒體報導，這起「大義滅親」案源於李姓女子公開舉報親生母親。其母退休前是公務員，擔任重慶市民政局一處級領導，名下擁有與身分嚴重不符的巨額財產，李姓女子舉報後反被法院判處需公開道歉。

李姓女子指稱，該名退休母親名下在3年內新增10處房產，總價高達數億元，且配有賓利豪車。她認為這與其退休公務員的身分極度不符，但在網上舉報後卻因侵犯名譽權被起訴，法院認為是其母退休後經商所得，要求李姓女子全網公開賠禮道歉。

對此，重慶市民政局工作人員最初回應稱，組織已關注到相關問題，但認為舉報反映的並非工作問題，其父母的財產問題涉及個人隱私。

報導指出，李姓女子此前曾發布道歉影片，但隨後遭投訴下架。李姓女子昨20日在個人影片號「丫丫姐的創業人生」主頁發布了兩個道歉影片。她表示，自己收到了渝中區法院的民事判決書，法官判決其必須向重慶市民政局處級幹部周某某及其母親公開道歉。

針對輿論持續發酵，重慶市民政局工作人員也表示，紀檢監察部門目前已經介入調查。