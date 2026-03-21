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離職日想選星期日「多領2天薪水」　過來人吐真心話：沒必要

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲離職日可以選在星期日嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果工作一段時間了，通常要特別留意離職預告期，但是否會特地挑時間呢？近日有一名女網友發文透露，自己近期準備向公司提出離職，原本預計將最後工作日訂在某個星期五，但事後仔細考量，猶豫是否該將日期往後延至星期天，不知道這樣是可以的嗎？貼文曝光後，引起討論。

離職日選星期日？她求問經驗

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這名女網友在Dcard上，以「離職日可以壓星期天嗎」為標題發文。原PO表示最近準備提離職，原本打算將日期壓在星期五，但想到若改壓星期天，似乎就能多領兩天的薪水。她上網查詢發現，大家都說理論上可行，但她還是想知道，是否有人有實際經驗？

網友點頭，但喊沒必要

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以，你說那天就那天」、「可以，之前我本來預計壓星期五，HR問我為什麼不壓星期日，她說不用這麼客氣」、「我就遇過有人壓在過完年最後一天，初六離職」、「我同事就壓周日，他後天離職」、「我之前離職的時候，經理有讓我把離職日壓在月底（剛好是星期日）。公司那邊就會幫忙把當月的健保保到月底，HR也說只要跟經理談好就可以，沒有特別限制離職日一定要是平日」。

也有網友認為，「實務上都是壓工作日，因為假日沒人上班。你寫假日，通常HR都會請你壓星期五或星期一。沒必要為了那兩天的錢，跟公司鬧翻」、「我通常都會做到班表結束，或是這個月做滿，一來有該死的全勤，二來沒撕破臉的必要」、「可以啊，就是很難看、不會做人，但你要故意搞公司那就另外一件事了，就直接壓假日」。

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