TWICE大巨蛋開唱帶動　北捷週五運量破260萬人次創3月新高

▲TWICE首登大巨蛋開演唱會，一連3天帶來精彩演出。（圖／翻攝自TWICE臉書）



記者陳家祥／台北報導

韓國超人氣女團TWICE世界巡演《THIS IS FOR》，20日首登台北大巨蛋開唱，週末五六日一連三天帶來精彩表演，讓苦等10年的「ONCE（粉絲名）」終於盼到台北專場。台北捷運公司指出，20日台北捷運在韓團TWICE演唱會助攻下，全線運量突破260.6萬人次，刷新歷年3月單日最高運量紀錄。

北捷指出，以往週五的高運量紀錄多半集中於年底旺季，本次藉由演唱會經濟帶動，成功寫下3月運量的「歷史天花板」。台北捷運公司誠摯感謝旅客的支持及配合，使疏運任務圓滿達成；同時，更向每一位在崗位上兢兢業業、努力付出的北捷同仁致上最高敬意。

北捷說，昨TWICE演唱會首夜，台北大巨蛋進場觀眾近4萬人，台北捷運公司在國父紀念館站設置指揮中心，增派人力引導分流，並依人潮動態調派12趟次加班車。自演唱會結束後大批人潮進入國父紀念館站至現場紓解約42分鐘，順利完成散場疏運。

此外，台北捷運行控中心全程透過人流資訊管理系統，即時掌握車站閘門進出人數。據統計，昨日板南線運量突破80萬人次、淡水信義線近68萬人次、中和新蘆線、松山新店線均超過43萬人次、文湖線近25萬人次。台北捷運全體同仁面對大型演唱會及尖峰人潮的雙重壓力，堅守崗位，順利完成疏運任務。

為迎接本次盛事，台北市政府推出「ONCE CITY MAP」，除了在中山藝文廊、台北車站B3層、國父紀念館站B1層大廳設置應援版位外，還有板南線專屬主題車廂，更獻聲國父紀念館站刷卡閘門，吸引「ONCE」搭乘捷運朝聖打卡，在社群媒體上掀起一波熱潮。

隨著演唱會經濟發展，台北捷運將持續應用智慧運輸，結合大型活動及創新服務，提供旅客更便捷的乘車環境。