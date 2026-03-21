挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

▲美國駐聯合國代表瓦爾茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國再度就台灣國際參與議題表態。美國駐聯合國代表瓦爾茲（Mike Waltz）指出，美方將持續支持台灣「有意義參與」國際組織，強調台灣在科技與專業領域對全球具有實質貢獻，同時嚴正反對中國刻意扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖將台灣排除於國際體系之外，重申這類操作已成孤立台灣的重要手段之一。

美國聯邦眾議院撥款委員會相關小組近日在紐約的美國駐聯合國代表團大樓召開實地聽證會，主軸聚焦聯合國體系的問責與改革問題。會中，共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）關切，美國如何與盟友合作，確保聯合國機構維持透明與公信力，並避免遭中國、北韓、伊朗及俄羅斯等國利用，成為推動地緣政治的工具。

對此，瓦爾茲回應，支持台灣參與國際組織是美國駐聯合國代表團的「核心任務之一」。他強調，在應對全球重大挑戰時，「全球受惠於台灣的專業跟資源」，尤其是在技術層面的貢獻不容忽視，顯示台灣具備實質參與的必要性與價值。

針對北京長期援引1971年通過的2758號決議，將其解讀為「台灣屬於中國一部分」，瓦爾茲直言，美方明確反對這種「刻意誤用與扭曲」。他指出，「這是中國企圖將台灣孤立於國際社會之外的廣泛手段之一」，而美國已對此採取強而有力的反制行動，並期望能發揮實際效果。

另一方面，穆勒納爾也揭露，美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會近期發布報告，指出中國正透過增加財政捐助、以及安排本國官員進入聯合國關鍵職位等方式，擴大其在國際組織的影響力，進一步左右議程設定與決策方向。

瓦爾茲進一步說明，中方「非常積極利用資金投入，換取對一些職位的要求」，顯示其在聯合國體系內的布局具高度戰略性。他也指出，美國目前特別重視若干與產業利益密切相關的機構，包括國際海事組織、聯合國糧農組織及世界智慧財產權組織等，並積極推動優秀美國人才進入關鍵領導層，以維持影響力。

不過，他也坦言，美國在基層人力布局仍有不足之處，特別是在初階職位與實習生層級，「中國正以大規模方式將其國民置於這些基層職位」，美方在這方面仍需加強，以確保長期競爭力與制度影響力。