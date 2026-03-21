九份「台灣好行」觀光巴士擦撞！司機恍惚竟是毒駕　乘客嚇傻

▲載客到一半出事！新北觀光巴士擦撞，司機竟是毒駕上路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市驚傳觀光巴士司機涉嫌毒駕！2月20日（大年初四）春節連假接近尾聲，上午一輛載著10多名遊客、由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士，在瑞芳車站附近發生擦撞事故。警方到場處理時，察覺八駕駛神情異常，進一步檢測竟發現安非他命呈陽性反應，當場依法逮捕，警訊後依毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

據了解，該輛觀光巴士2月20日上午8時許行經明燈路時，後方一輛貨車欲超車時不慎發生擦撞，導致巴士後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂，所幸車上乘客均未受傷。原以為只是一般交通事故，未料警方盤查時，發現觀光巴士周姓駕駛精神狀態不穩，雖酒測值為0，但因其有毒品前科，警方遂進行現場快篩，結果呈現安非他命陽性。

▲貨車欲超車時不慎發生擦撞，導致巴士後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂。

警方隨即將周男上銬帶回偵辦，涉案觀光巴士也依規定扣車拖吊。車上10多名遊客事後得知司機涉嫌毒駕，直呼不敢置信，對於自身安全感到害怕。

新北市交通局表示，事發當日已依《公路法》對業者開罰，所屬客運公司也已立即解聘該名駕駛，並將檢討內部管理機制。未來不排除導入毒品快篩試紙，並與工會研議隨機抽測制度，以強化駕駛安全把關。

據悉，42歲周男過去雖有毒品前科，但歷年例行檢測均為陰性，此次卻仍發生毒駕情形，也凸顯現行客運業對毒品使用的監管機制仍有漏洞。相較於酒駕防制制度較為完善，毒駕查緝與預防仍待強化，相關單位後續如何補強制度，也備受外界關注。