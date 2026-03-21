花蓮原住民建購、修繕住宅補助啓跑　即日起申請至4月底止

▲▼花蓮原住民建購、修繕住宅補助申請人條件及相關辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚長期重視經濟弱勢原住民居住環境的改善、提高生活品質，花蓮縣政府申請補助經中央核定經費2,687萬餘元，辦理「115年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫」案，目前受理中至4月底截止，提醒有意願申請的族人注意申請期限。

縣長徐榛蔚表示，當房屋老舊卻無力修繕時，往往成為家庭沉重的負擔。花蓮縣政府透過申請中央補助，讓族人在面對居住困難時不再無助，實質協助族人改善漏水、壁癌、結構老舊及基礎設備損壞等問題，降低居住風險，提升生活品質。縣府也將持續落實社福及原民相關資源，打造更完善的支持網絡，讓原住民族家庭在花蓮安居樂業、穩定發展。

縣府說明，補助分為「建購住宅」及「修繕住宅」兩大項目。建購住宅部分，申請人須於購屋取得住宅次年度起算三年內提出申請，且過去未曾接受本計畫補助，並須為實際自用居住之房屋；修繕住宅則以屋齡超過7年、且近5年未曾接受本計畫補助者為對象。補助金額方面，建購住宅每戶最高補助24萬元，修繕住宅每戶最高補助12萬元，期望減輕弱勢族群居住負擔，提升生活品質。

縣府補充說明，今年度計劃經中央核定後，已於3月1日至4月30日止開放申請，由各公所辦理初審，預計6月底前本府完成複審及核定名冊，並於7月中旬完成建戶購驗收並撥款，8月中旬前將完成修繕戶驗收並撥款。

