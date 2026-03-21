　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營新竹縣恐「大意失荊州」　學者：弭平初選心結有相當難度

▲▼竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

文化大學廣告系教授鈕則勳昨（20日）指出，他從民調數據來看，國民黨表態投入新竹縣長選舉的徐欣瑩或陳見賢，對上民進黨潛在新竹縣長提名人鄭朝方，都贏13個百分點，然而，他仍示警，國民黨陣營初選後，如何弭平彼此心結，或許仍有相當難度，只要稍一不慎，真的可能大意失荊州。

鈕則勳透露，他參加了一場有關「新竹縣長選舉」的民調發表會並進行分析，從民調數據來看，國民黨不論是徐欣瑩或陳見賢對戰綠營可能人選鄭朝方，都有勝出機會，大約都是是45％比鄭朝方的32%，徐陳兩人都贏鄭朝方約13個百分點，即使如此，他仍認為藍營沒有樂觀本錢。

鈕則勳表示，畢竟鄭朝方還未確認出戰，當然是坐山觀虎鬥，看藍軍徐、陳二人會殺到什麼情況，再伺機而動、徐圖後進，只要鄭宣布參選，就會有一波慶祝行情有利支持度拉升。

鈕則勳進一步說明，當前綠營也還沒有全面動員，在綠營沒有動員，候選人只是可能是鄭朝方的情況之下，鄭只輸13個百分點，若日後真的提名鄭，且綠營開始挾執政優勢全力動員，要追上藍營候選人當然有機會。

此外，鈕則勳指出，綠營也會認為，藍軍就算決定新竹縣人選，要弭平初選衝突，談何容易，只要藍營新竹縣無法整合，綠營便會將其視為北台灣可能的「破口」，屆時就算綠營重兵因藍軍「蔣啟川連線」挺進南台灣，南調固守台南與高雄，要抽調幾支精兵強攻新竹縣還是會有機會。

鈕則勳說，從數據的交叉分析來看，國民黨支持者挺徐、陳約7成，但民進黨支持者挺鄭朝方已有8成多，藍營基本盤仍未鞏固，況且相對於形象鮮明的鄭朝方，徐或陳的形象建構，甚至盲點，仍有待努力強化與克服。

最後，鈕則勳強調，國民黨新竹縣長初選後，如何弭平彼此心結，或許仍有相當難度，再基於上述論點，藍軍新竹縣確實輕忽不得，只要稍一不慎，真的可能大意失荊州。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被帶走藏匿
快訊／信義區轎車衝進40年老店壓人！　民眾急抬車救人
劉盈盈百萬大婚！當紅娘湊對Makiyo　男方是「天氣女孩」前
「台灣好行」觀光巴士撞車！司機恍惚竟是毒駕　10多遊客嚇傻
為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由
快訊／焦凡凡生了！　胎位不正急剖腹
南科跌不停！最新房價指數出爐　慘連4季下修沒止血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

核二、核三廠具重啟條件　賴清德：重啟計劃月底送核安會審議

盧秀燕訪美受高規格接待　藍委大讚：助攻台中產業與台商回流

遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

可疑男子夜闖綠委服務處　破壞門鎖入內翻箱倒櫃、瓦斯桶旁玩火

為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

鄭麗文餐敘「1/3藍委缺席」　林俊憲酸：黨內連面子都不給了

李四川要嗆蘇巧慧反酸到蔣萬安　本人親回：希望少點口水多點政見

藍營新竹縣恐「大意失荊州」　學者：弭平初選心結有相當難度

蔡英文細數任內6政績　點名這件事：讓學貸生不必面臨經濟壓力

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

核二、核三廠具重啟條件　賴清德：重啟計劃月底送核安會審議

盧秀燕訪美受高規格接待　藍委大讚：助攻台中產業與台商回流

遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

可疑男子夜闖綠委服務處　破壞門鎖入內翻箱倒櫃、瓦斯桶旁玩火

為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

鄭麗文餐敘「1/3藍委缺席」　林俊憲酸：黨內連面子都不給了

李四川要嗆蘇巧慧反酸到蔣萬安　本人親回：希望少點口水多點政見

藍營新竹縣恐「大意失荊州」　學者：弭平初選心結有相當難度

蔡英文細數任內6政績　點名這件事：讓學貸生不必面臨經濟壓力

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

Makiyo驚爆「在家癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕：還好沒去現場

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!

政治熱門新聞

為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由「因應人工智慧電力缺口」

盧秀燕訪美今晨返國：成果超乎預期

焚化廠年產18萬公噸飛灰「不到一成能再利用」　掩埋場快塞不下

柯文哲捲京華城案326一審宣判　黃國昌：當天開中外記者會

再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化　我國25年來首度缺席WTO部長會議

家有12歲以下子女可請外傭　王婉諭轟政院：父母需要的是強化公托

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

卓榮泰赴日曝光日高層震怒？　外交部抓包是變造文件：夾雜簡體字

柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

陳見賢獲政黨對比民調第一！　藍營人士：黨外吸票最強

遭鄭麗文點名「沒資格選」　凌濤：不相干的事不需回應

更多熱門

相關新聞

蔡英文細數任內6政績　點名這件事：讓學貸生不必面臨經濟壓力

蔡英文細數任內6政績　點名這件事：讓學貸生不必面臨經濟壓力

前總統蔡文今（21日）在社群平台發文分享日前赴東吳大學演講的心得。她細數，過去幾年政府嘗試做了T-PASS政策、大學宿舍改建的補助、租屋補貼、文化幣、運動幣等政策，然而，一定要講的，就是「私立大學學費的補助」，蔡英文認為，政府給同學們補助，不只讓年輕人能夠不必考慮學費的差距，選擇自己想要的學校與系所，也讓申請就學貸款的私校學生，不必一出社會，就面臨龐大的經濟壓力，真正落實教育的平權。

銓敘部擬重訂考績法　公務員考績「取消甲乙丙丁」且拿掉75%天花板

銓敘部擬重訂考績法　公務員考績「取消甲乙丙丁」且拿掉75%天花板

李四川嗆蘇巧慧剛選上立委就想選市長　綠委酸：在罵蔣萬安？

李四川嗆蘇巧慧剛選上立委就想選市長　綠委酸：在罵蔣萬安？

陳見賢獲政黨對比民調第一！　藍營人士：黨外吸票最強

陳見賢獲政黨對比民調第一！　藍營人士：黨外吸票最強

再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

關鍵字：

陳見賢新竹縣鈕則勳國民黨民進黨鄭朝方徐欣瑩

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面