藍營新竹縣恐「大意失荊州」　學者：弭平初選心結有相當難度

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

文化大學廣告系教授鈕則勳昨（20日）指出，他從民調數據來看，國民黨表態投入新竹縣長選舉的徐欣瑩或陳見賢，對上民進黨潛在新竹縣長提名人鄭朝方，都贏13個百分點，然而，他仍示警，國民黨陣營初選後，如何弭平彼此心結，或許仍有相當難度，只要稍一不慎，真的可能大意失荊州。

鈕則勳透露，他參加了一場有關「新竹縣長選舉」的民調發表會並進行分析，從民調數據來看，國民黨不論是徐欣瑩或陳見賢對戰綠營可能人選鄭朝方，都有勝出機會，大約都是是45％比鄭朝方的32%，徐陳兩人都贏鄭朝方約13個百分點，即使如此，他仍認為藍營沒有樂觀本錢。

鈕則勳表示，畢竟鄭朝方還未確認出戰，當然是坐山觀虎鬥，看藍軍徐、陳二人會殺到什麼情況，再伺機而動、徐圖後進，只要鄭宣布參選，就會有一波慶祝行情有利支持度拉升。

鈕則勳進一步說明，當前綠營也還沒有全面動員，在綠營沒有動員，候選人只是可能是鄭朝方的情況之下，鄭只輸13個百分點，若日後真的提名鄭，且綠營開始挾執政優勢全力動員，要追上藍營候選人當然有機會。

此外，鈕則勳指出，綠營也會認為，藍軍就算決定新竹縣人選，要弭平初選衝突，談何容易，只要藍營新竹縣無法整合，綠營便會將其視為北台灣可能的「破口」，屆時就算綠營重兵因藍軍「蔣啟川連線」挺進南台灣，南調固守台南與高雄，要抽調幾支精兵強攻新竹縣還是會有機會。

鈕則勳說，從數據的交叉分析來看，國民黨支持者挺徐、陳約7成，但民進黨支持者挺鄭朝方已有8成多，藍營基本盤仍未鞏固，況且相對於形象鮮明的鄭朝方，徐或陳的形象建構，甚至盲點，仍有待努力強化與克服。

最後，鈕則勳強調，國民黨新竹縣長初選後，如何弭平彼此心結，或許仍有相當難度，再基於上述論點，藍軍新竹縣確實輕忽不得，只要稍一不慎，真的可能大意失荊州。