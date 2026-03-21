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獨／趙駿亞家暴「八點檔女神」掐脖狂K吳婉君　判刑2月再賠51萬

▲▼吳婉君、趙駿亞。（圖／翻攝自趙駿亞˙駿臨天下粉絲部／吳婉君粉絲頁）

▲趙駿亞家暴吳婉君，法院判賠51萬。（圖／翻攝自趙駿亞駿臨天下粉絲部／吳婉君粉絲頁）

記者郭玗潔／新北報導

八點檔女神吳婉君和趙駿亞在2024年7月展開戀情，然而隔年3月，吳婉君在臉書自曝被趙施暴，並前往警局報案，讓粉絲既震驚又心疼，但6月又傳出兩人同遊，吳婉君疑心軟復合，不過吳澄清只是單純出遊，並非「復合宣言」，並在同年11月坦言已「結束孽緣」。而日前判決結果出爐，法官認定趙駿亞家暴犯行明確，須賠償51萬750元。可上訴。

據了解，兩人從2024年7月開始交往，吳婉君坦承，在交往的8個月期間，她持續遭受趙的言語暴力、情緒勒索，最後甚至被暴力相向。2025年3月13日凌晨2時許，趙駿亞因不滿吳婉君跟朋友喝酒，兩人因而在趙位於中和住家附近的停車場，在車內爆發口角，趙駿亞情緒失控，徒手掐住吳婉君的脖子，並抓住她的頭往一旁的硬物撞擊，導致吳婉君前額、臉頰瘀青腫脹、上唇瘀青擦挫傷，頸部多處抓痕。吳憤而跑下車到中和分局報案，提告家暴並申請保護令。

▲▼八點檔女神吳婉君。（圖／翻攝自吳婉君粉絲頁）

▲吳婉君提告求償。（圖／翻攝自吳婉君粉絲頁，下同）

另一方面，吳婉君也提出民事求償，主張她因被趙駿亞暴力傷害，需要養傷復原，導致原本預定的演藝工作無法進行，共損失33萬750元，又因家暴案經媒體披露，她身為受害者，卻遭受許多言論抨擊，精神受到極大痛苦，也要向趙駿亞求償精神撫慰金66萬9250元，總共求償100萬元。

經法院函詢醫院後，得知吳婉君臉上的瘀青腫脹，一般約需5天消腫改善，而吳婉君也提出對話紀錄、請款發票等證據，證明自己確實因此損失工作收入，另外趙駿亞辯稱吳已更改工作內容，因此沒有受到損失，則沒有提出證據而無法採信，最終判定吳婉君損失收入共33萬750元，另外精神撫慰金以18萬為適當，判趙駿亞共要賠51萬750元。全案可上訴。

至於刑事部分，趙駿亞已於去年7月間，被新北地方法院簡易法庭判處有期徒刑兩個月，可易科罰金。法官還在判決書中表示，趙駿亞只因口角爭執，即不思理性溝通、冷靜面對，竟未能克制情緒，在盛怒之下以手掐住告訴人頸部致呼吸困難，並抓住其頭部朝車內硬物撞擊，致告訴人受有多處傷害，未尊重他人身體法益、助長社會暴戾風氣，所為殊值非難，惟念其犯罪後已坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其曾有傷害、妨害公務執行等前科，因此判刑2個月。

▲▼八點檔女神吳婉君。（圖／翻攝自吳婉君粉絲頁）

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