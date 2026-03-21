台南北門六校聯合運動會登場　消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區21日熱鬧舉辦「2026年度六校聯合運動會」，由北門國中攜手北門國小、文山國小、錦湖國小等區內6所中小學共同參與，操場上不僅有緊張刺激的田徑競賽，更出現一處人氣爆棚的「消防安全教育宣導攤位」，透過趣味十足的「轉轉樂」互動遊戲，讓學生在運動之餘也能輕鬆學習防災知識。

為深化校園防災教育，台南市政府消防局第三大隊北門消防隊特別設攤宣導，現場擺設防災海報及「防災大哉問」QA看板，由消防人員擔任關主，與學生進行互動問答。內容涵蓋用火用電安全、住宅用火災警報器設置、清明掃墓不用火及禁止田野引火燃燒等重要觀念，只要答對問題，即可參加「幸運轉轉樂」，吸引大批學生排隊挑戰。

活動獎項多元，包括運動飲料、人氣扭蛋及各式消防宣導小物，讓小朋友在遊戲中學習、在歡笑中記住防災重點。現場除加油聲此起彼落，也充滿闖關成功的歡呼聲，成功營造寓教於樂的氛圍。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，北門地區地處偏遠，防災觀念更顯重要，期盼透過這類活動，將「正確逃生、積極預防」的觀念向下扎根，讓學生從小建立正確的安全意識。

消防局長楊宗林指出，消防宣導已逐步轉型，從傳統單向宣講轉為互動體驗式學習，像「QA問答」及「轉轉樂」等方式，更能提升學生參與感與學習興趣，讓防災知識真正內化。

市長黃偉哲也肯定此次跨校合作模式，強調安全是教育的基石，透過運動會結合消防宣導，將防災觀念從校園延伸至家庭，是打造韌性城市的重要一步。