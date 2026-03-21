　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南北門六校聯合運動會登場　消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區21日熱鬧舉辦「2026年度六校聯合運動會」，由北門國中攜手北門國小、文山國小、錦湖國小等區內6所中小學共同參與，操場上不僅有緊張刺激的田徑競賽，更出現一處人氣爆棚的「消防安全教育宣導攤位」，透過趣味十足的「轉轉樂」互動遊戲，讓學生在運動之餘也能輕鬆學習防災知識。

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

為深化校園防災教育，台南市政府消防局第三大隊北門消防隊特別設攤宣導，現場擺設防災海報及「防災大哉問」QA看板，由消防人員擔任關主，與學生進行互動問答。內容涵蓋用火用電安全、住宅用火災警報器設置、清明掃墓不用火及禁止田野引火燃燒等重要觀念，只要答對問題，即可參加「幸運轉轉樂」，吸引大批學生排隊挑戰。

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

活動獎項多元，包括運動飲料、人氣扭蛋及各式消防宣導小物，讓小朋友在遊戲中學習、在歡笑中記住防災重點。現場除加油聲此起彼落，也充滿闖關成功的歡呼聲，成功營造寓教於樂的氛圍。

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，北門地區地處偏遠，防災觀念更顯重要，期盼透過這類活動，將「正確逃生、積極預防」的觀念向下扎根，讓學生從小建立正確的安全意識。

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，消防宣導已逐步轉型，從傳統單向宣講轉為互動體驗式學習，像「QA問答」及「轉轉樂」等方式，更能提升學生參與感與學習興趣，讓防災知識真正內化。

▲台南北門六校聯合運動會登場，學生在操場上展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也肯定此次跨校合作模式，強調安全是教育的基石，透過運動會結合消防宣導，將防災觀念從校園延伸至家庭，是打造韌性城市的重要一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被帶走藏匿
快訊／信義區轎車衝進40年老店壓人！　民眾急抬車救人
劉盈盈百萬大婚！當紅娘湊對Makiyo　男方是「天氣女孩」前
「台灣好行」觀光巴士撞車！司機恍惚竟是毒駕　10多遊客嚇傻
為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由
快訊／焦凡凡生了！　胎位不正急剖腹
南科跌不停！最新房價指數出爐　慘連4季下修沒止血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮原住民建購、修繕住宅補助啓跑　即日起申請至4月底止

降雨不足著果不良！花蓮富里鄉梅獲災害補助　每公頃6萬2

從課堂走入照護現場！玉醫跨域連結教育　精神療癒融入生活

池南自然教育中心熱情招募暑期實習生　男大生10名報名中

台南安南掩埋場深夜火警　28車62人灌救歷時4小時多撲滅幸無傷亡

金門北山風獅爺「左耳曾修補」告示鬧烏龍寫右耳　遊客傻眼　　

台南北門六校聯合運動會登場　消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

公私協力打造「希望家園」　台南市勞工局攜志工修繕弱勢屋送暖

台南勞工局攜手成大辦開齋節活動　關懷境外生打造友善城市

東港警強抓青少年5違規　無照駕駛最高罰3萬6千元

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

花蓮原住民建購、修繕住宅補助啓跑　即日起申請至4月底止

降雨不足著果不良！花蓮富里鄉梅獲災害補助　每公頃6萬2

從課堂走入照護現場！玉醫跨域連結教育　精神療癒融入生活

池南自然教育中心熱情招募暑期實習生　男大生10名報名中

台南安南掩埋場深夜火警　28車62人灌救歷時4小時多撲滅幸無傷亡

金門北山風獅爺「左耳曾修補」告示鬧烏龍寫右耳　遊客傻眼　　

台南北門六校聯合運動會登場　消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

公私協力打造「希望家園」　台南市勞工局攜志工修繕弱勢屋送暖

台南勞工局攜手成大辦開齋節活動　關懷境外生打造友善城市

東港警強抓青少年5違規　無照駕駛最高罰3萬6千元

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

Makiyo驚爆「在家癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕：還好沒去現場

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！

地方熱門新聞

桃園首開噪音車扣牌先例　打擊改裝排氣管

蘆竹大竹通勤新選擇　729路線3/23起試辦營運

中央調降社宅戶數　桃園未來社宅供給恐短缺

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命展現救護實力

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

從停靠到參與　口湖休息站打造交通與地方連結平台

桃園115年首梯次失業者職訓招生中

白喬茵赴日考察營養午餐！驚見「一顆光頭」

國道一號仁德段驚傳大貨車火警輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

桃園兒美館「小旅人大旅程」主題展　開幕

中壢和桃園兩監理站　宣示行人安全新文化

台南北門六校聯合運動會登場消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

阿北金門旅遊「忘記住哪裡」　警伸援手

更多熱門

相關新聞

公私協力打造「希望家園」台南市勞工局攜志工修繕弱勢屋送暖

公私協力打造「希望家園」台南市勞工局攜志工修繕弱勢屋送暖

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續結合「做工行善團」各工會志工，投入弱勢家庭住宅修繕服務，本週志工團隊兵分兩路，前往北區及關廟區協助高齡與身障家庭改善居住環境，在政府與民間攜手合作下，把一磚一瓦的修繕，變成一份看得見的溫暖。

台南勞工局攜手成大辦開齋節活動關懷境外生打造友善城市

台南勞工局攜手成大辦開齋節活動關懷境外生打造友善城市

台南市安南區晚上驚傳平房火警義消即時救出屋內女子無傷亡

台南市安南區晚上驚傳平房火警義消即時救出屋內女子無傷亡

女控羽球王子家暴盯梢　網友聚集驚動警

女控羽球王子家暴盯梢　網友聚集驚動警

卸展蘭花重生！台南打造市政花藝空間延續蘭展魅力

卸展蘭花重生！台南打造市政花藝空間延續蘭展魅力

關鍵字：

台南北門運動會消防轉轉樂

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面