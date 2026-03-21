副站長開車受困平交道「高舉雙手攔火車」沒效　90秒驚險畫面曝

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮11日發生休旅車闖平交道遭撞事故，事發當時的關鍵畫面曝光！一段約90秒影片顯示，一輛休旅車受困在秋茂園平交道上，眼見列車逼近，駕駛緊急下車按壓按鈕並揮手示警，最終仍遭貨運列車撞擊，畫面驚險。事後更傳出駕駛竟是台鐵新埔站蘇姓副站長。

警方指出，事故發生於11日晚間7時08分許，台鐵7501次貨物列車行經新埔站與通霄站間東正線秋茂園平交道時，該輛休旅車疑因不明原因熄火受困鐵軌。從曝光畫面可見，當時平交道柵欄已放下，車輛進退不得，駕駛趕緊下車按下緊急按鈕並試圖示意列車停車，但列車仍直行而來，蘇姓副站長最後只能伸長雙手猛揮，示意火車停車，但火車閃避不及仍撞上休旅車車尾，所幸蘇姓副站長及時閃避未受傷，經酒測值為0。

▲蘇姓副站長困在平交道，竟高舉雙手示意火車停車。（圖／翻攝自三鐵事故通報平台）

針對外界質疑翹班、棄車逃逸等說法，鐵路警察局表示，蘇男事發後留在現場處理並配合調查，並無逃逸情形。另據了解，新埔站副站長採輪班制，當晚蘇男已完成交接後離開崗位，是否涉及勤務或管理疏失，將由台鐵進一步調查釐清並依規定處理。

▲火車閃避不及仍撞上休旅車車尾。（圖／記者楊永盛翻攝）