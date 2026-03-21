教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

▲教育部祭出60億元，協助研究型大學新聘教師。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應大學教師屆齡退休潮和全球人才戰，教育部規劃高教人才永續發展方案，提出60億元讓12所研究型大學申請，進行初聘編制教師提供簽約金和留任獎金等補助。台大校長陳文章表示，學校向教育部申請通過後，獎勵金將由教育部一次撥付進入專帳，大學也要依比例分擔，對大學聘任優秀新進教師影響很大。

受到美國關稅政策等影響，國際人才板塊也有移動現象，加上國內大學面臨教授退休潮，例如電機電子領域未來5年將有24%教師退休，未來10年將有43%教師退休，為了爭取優秀新進教師，教育部爭取特別預算60億元，挹注「高等教育人才永續發展促進計畫」。

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教育部指出，面對全球高教攬才競爭，為延攬並支持國際優秀人才，除每年持續投入7億元推動「玉山學者計畫」、及「彈性薪資計畫」外，並從115年起，配合因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，爭取特別預算60億元挹注「高等教育人才永續發展促進計畫」，教育部提供三大攬才及留才措施，協助各大專校院延攬並留任頂尖師資。

台大今天舉行校務會議，校長陳文章指出，上述60億元經費主要用於初聘老師，目前僅有12所研究型大學可以申請，由大學端向教育部提出申請計畫，計畫通過後，獎勵金將由教育部一次撥付進入專帳，大學也要依比例分擔，像是到任獎金部分，校方要分擔2成，留任獎金部分，大學要負擔三分之一，這對學校攬才影響很大。

台大研發長吳忠幟補充說明，初聘教師定義是首次獲聘為助理教授以上職級的編制內專任教師，且非我國大專校院現職專任教師或學術研究機構研究人員，但外國籍教師則可以是編制外專案教師，須經過學校專責委員會審查具有未來學術發展潛力、具產業研發或專業實務經驗的產業界人士等。

吳忠幟進一步表示，計畫由大學端向教育部提出申請，通過後補助款由學校納入專帳管理，校方要建立監管機制，到任獎金需到任後至少3年，分期支領或至少滿3年一次性支領，留任獎金則是到任後至少5年，依績效考核結果，分期領取，學校應設置教師獎勵金查詢機制，使教師能隨時查看其個人款項情形。