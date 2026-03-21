公私協力打造「希望家園」　台南市勞工局攜志工修繕弱勢屋送暖

▲做工行善團志工進行水電與衛浴設備安裝，改善弱勢長者居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續結合「做工行善團」各工會志工，投入弱勢家庭住宅修繕服務，本週志工團隊兵分兩路，前往北區及關廟區協助高齡與身障家庭改善居住環境，在政府與民間攜手合作下，把一磚一瓦的修繕，變成一份看得見的溫暖。

此次北區修繕個案為73歲曾姓老太太，屬低收獨居長者，並領有身心障礙證明，平日仰賴居服員協助生活。由於居住環境老舊且設備損壞，卻苦於經濟困難無力修繕，經華山基金會通報後，勞工局立即啟動協助機制。21日由電氣工會志工進行水電管路配置，並安裝衛浴設備及電熱水器，木工工會志工則協助裝設浴室門，讓原本不堪使用的空間逐步恢復基本機能。

另一案位於關廟區，為34年次陳姓老先生，長期與身心障礙子女居住於老舊平房。房屋因年久失修，加上颱風侵襲，導致屋頂、天花板及室內設施多處損壞，不僅影響生活品質，也潛藏安全風險。然而陳姓老先生僅依靠中低收入老人生活津貼維生，無力負擔龐大修繕費用。

在上週電氣與泥水工會完成初步作業後，今日泥水工會志工再度進場進行地板灌漿與整平工程，後續將由電子加工、電氣、木工及油漆工會接力完成整體修繕。市議員陳皇宇也到場關心，除準備飲品慰勞志工外，其服務處團隊亦多次協助案家安置、廢棄物清運及環境整理，串聯各方資源讓工程順利推進。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團長期投入住宅修繕，只要接獲通報，志工們總是第一時間到場勘查，運用專業技術改善弱勢家庭居住環境。本週假日期間，更有多組志工「全家出動」，包括夫妻檔謝明泰與李淑玲、蔡德發與邱秋香、曹至清與陳雪惠，爺孫檔洪飛虎與洪均維，以及父子檔陳頤崙與陳夆其，大家分工合作、彼此支援，讓修繕現場不只是工程，更像一場溫暖接力。

勞工局強調，透過公私協力與志工力量，讓原本無力翻修的老舊住宅，逐步轉變為安全、安心的居住空間。未來也將持續擴大資源連結，讓更多弱勢家庭在台南這座城市中，真正找到屬於自己的「希望家園」。