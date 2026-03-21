　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

普吉島射擊場走火真相！　傷者家屬怒「員工玩私槍」穿臉子彈卡舌

▲擊中女遊客臉頰的子彈。（圖／翻攝紅星新聞）

▲貫穿木板與玻璃！普吉島射擊場「私槍」走火釀禍，傷者家屬怒揭管理黑幕。（圖／翻攝紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

泰國普吉島一處射擊場驚傳恐怖中彈意外！一名52歲陸籍女遊客在場內正常區域拍照時，突遭流彈擊中臉部，送醫檢查赫然發現一顆9mm子彈卡在右臉頰內。傷者女兒馮女士揭露案情大反轉，起因竟是射擊場員工在非上班時間私下玩「非場內槍枝」走火。更令家屬氣憤的是，射擊場事後試圖撇清責任，要家屬自行找肇事員工索賠。

根據陸媒《極目新聞》報導，泰國普吉府卡圖縣18日一處射擊場發生流彈傷人事件。一名陸籍女遊客與女兒拍照時意外中彈，導致臉頰嚴重受傷。受傷女遊客的女兒馮女士於20日詳述這場驚魂記。

馮女士介紹，她與母親籍貫吉林、定居四川，近日前往普吉島旅遊。18日下午5時許，兩人在手機軟件上預約出租車準備前往射擊場，司機卻將她們帶往另一家射擊場。由於現場環境不錯且遊客稀少，兩人在司機熱情指導動作下開始拍照，不料災難降臨。

馮女士回憶，當地時間18日下午5點多，正在拍照的母親突然捂臉蹲下，臉上在流血，嘴裡也在吐血，看上去十分痛苦。隨後，那名司機和射擊場的人士一起將她們送到了當地一家醫院，射擊場也報了警。醫生清理創口後她才發現，母親右臉被子彈打穿。

▲▼ 中國遊客泰國射擊場子彈打中 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲陸客在泰國普吉島射擊場被流彈打中 。（圖／翻攝 極目新聞）

馮女士說她母親右臉被射穿一個孔洞，多顆牙齒被打落，「子彈打穿了木板和玻璃門，然後再打到我媽臉上，卡在舌頭上，子彈很髒，醫生說先治一個月。」

針對事故責任，馮女士憤怒表示，她們當時位於正常開放區域，並無任何危險標示或人員阻止。射擊場事後坦承是內部一名員工在「非上班時間」拿著「非場內槍枝」玩耍走火造成事故，員工玩的槍也不是他們的槍。

馮女士還說，射擊場負責傷者住院期間的費用，以及這段時間的住宿費，其他的費用要去找肇事的員工。射擊場這種推卸責任的態度令她無法接受，目前泰國警方已介入調查，並正式否定了射擊場試圖規避法律責任的提議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被帶走藏匿
快訊／信義區轎車衝進40年老店壓人！　民眾急抬車救人
劉盈盈百萬大婚！當紅娘湊對Makiyo　男方是「天氣女孩」前
「台灣好行」觀光巴士撞車！司機恍惚竟是毒駕　10多遊客嚇傻
為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由
快訊／焦凡凡生了！　胎位不正急剖腹
南科跌不停！最新房價指數出爐　慘連4季下修沒止血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

普吉島射擊場走火真相！　傷者家屬怒「員工玩私槍」穿臉子彈卡舌

澳門國安委秘書處設34人編制　保安司司長兼任秘書長一職

國際油價狂飆！陸消費者提前一個月「囤票」　燃油費上漲預期升溫

陸官媒社評諷高市訪美「政治秀」：狂撒千億美金巨額保護費

字節跳動出售旗下遊戲公司沐瞳　張雲帆續任CEO

兩岸青年短影音大賽揭曉　台青拍北川地震遺址獲獎

藝人爆「潛水被拔呼吸器」逼拍照付費　三亞被點名發聲

陸商務部長見庫克：希望蘋果堅定在中國發展信心

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

普吉島射擊場走火真相！　傷者家屬怒「員工玩私槍」穿臉子彈卡舌

澳門國安委秘書處設34人編制　保安司司長兼任秘書長一職

國際油價狂飆！陸消費者提前一個月「囤票」　燃油費上漲預期升溫

陸官媒社評諷高市訪美「政治秀」：狂撒千億美金巨額保護費

字節跳動出售旗下遊戲公司沐瞳　張雲帆續任CEO

兩岸青年短影音大賽揭曉　台青拍北川地震遺址獲獎

藝人爆「潛水被拔呼吸器」逼拍照付費　三亞被點名發聲

陸商務部長見庫克：希望蘋果堅定在中國發展信心

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

Makiyo驚爆「在家癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕：還好沒去現場

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!

大陸熱門新聞

藝人爆「潛水被拔呼吸器」逼拍照付費　三亞被點名發聲

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

央視公佈055南昌艦「1打2」逼退外艦 頻繁轉向阻對方穿越編隊

陸商務部長見庫克：盼蘋果堅定在中國發展

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

海基會跳過李貞秀　羅文嘉：只拜會「委員」

國際油價狂飆！陸消費者提前一個月「囤票」

陸「躺平世代」下的青年養老院 月付千元可打工換宿...45歲以上不能住

全紅嬋穿百褶裙紮短辮現身上海 一臉福相體態豐腴引熱議

全家同時罹胰臟癌　醫師檢查曝原因

陸最牛臥底不是警察是記者

普吉島射擊場走火真相！　傷者家屬怒控「員工玩私槍」

浙江咖啡店「童子尿蛋美式」日售百杯 陸專家：沒有營養價值　

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

更多熱門

相關新聞

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

許多人會Threads發文，希望網友幫忙找人、尋找遺失物品的主人等等，且有不少成功的案例，不過，旅日粉專「發現心樂園」就提醒，千萬不要幫忙托運行李，最近常看到有人發文，東西忘在機場，或是行李超重帶不回來，希望有好心人協助帶回台灣，「每次看到這種文，我都替答應幫忙的人捏一把冷汗！」

子彈卡臉頰！陸女遊客打卡射擊場　下秒中彈

子彈卡臉頰！陸女遊客打卡射擊場　下秒中彈

陸女遊客普吉島射擊場遭流彈擊中臉 槍枝走火子彈貫穿木牆和玻璃門

陸女遊客普吉島射擊場遭流彈擊中臉 槍枝走火子彈貫穿木牆和玻璃門

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

約變性人激戰遭洗劫！陸男全裸衝出房

約變性人激戰遭洗劫！陸男全裸衝出房

關鍵字：

標籤:普吉島射擊場流彈事故中國遊客法律責任

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面