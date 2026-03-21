普吉島射擊場走火真相！　傷者家屬怒「員工玩私槍」穿臉子彈卡舌

▲貫穿木板與玻璃！普吉島射擊場「私槍」走火釀禍，傷者家屬怒揭管理黑幕。（圖／翻攝紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

泰國普吉島一處射擊場驚傳恐怖中彈意外！一名52歲陸籍女遊客在場內正常區域拍照時，突遭流彈擊中臉部，送醫檢查赫然發現一顆9mm子彈卡在右臉頰內。傷者女兒馮女士揭露案情大反轉，起因竟是射擊場員工在非上班時間私下玩「非場內槍枝」走火。更令家屬氣憤的是，射擊場事後試圖撇清責任，要家屬自行找肇事員工索賠。

根據陸媒《極目新聞》報導，泰國普吉府卡圖縣18日一處射擊場發生流彈傷人事件。一名陸籍女遊客與女兒拍照時意外中彈，導致臉頰嚴重受傷。受傷女遊客的女兒馮女士於20日詳述這場驚魂記。

馮女士介紹，她與母親籍貫吉林、定居四川，近日前往普吉島旅遊。18日下午5時許，兩人在手機軟件上預約出租車準備前往射擊場，司機卻將她們帶往另一家射擊場。由於現場環境不錯且遊客稀少，兩人在司機熱情指導動作下開始拍照，不料災難降臨。

馮女士回憶，當地時間18日下午5點多，正在拍照的母親突然捂臉蹲下，臉上在流血，嘴裡也在吐血，看上去十分痛苦。隨後，那名司機和射擊場的人士一起將她們送到了當地一家醫院，射擊場也報了警。醫生清理創口後她才發現，母親右臉被子彈打穿。

▲陸客在泰國普吉島射擊場被流彈打中 。（圖／翻攝 極目新聞）

馮女士說她母親右臉被射穿一個孔洞，多顆牙齒被打落，「子彈打穿了木板和玻璃門，然後再打到我媽臉上，卡在舌頭上，子彈很髒，醫生說先治一個月。」

針對事故責任，馮女士憤怒表示，她們當時位於正常開放區域，並無任何危險標示或人員阻止。射擊場事後坦承是內部一名員工在「非上班時間」拿著「非場內槍枝」玩耍走火造成事故，員工玩的槍也不是他們的槍。

馮女士還說，射擊場負責傷者住院期間的費用，以及這段時間的住宿費，其他的費用要去找肇事的員工。射擊場這種推卸責任的態度令她無法接受，目前泰國警方已介入調查，並正式否定了射擊場試圖規避法律責任的提議。