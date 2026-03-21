從課堂走入照護現場！玉醫跨域連結教育　精神療癒融入生活

▲玉里醫院,溪口精神護理之家攜手國立東華大學「在地社會實踐學程」，共同開設《在地療癒》課程。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當大學生走入精神護理之家，療癒不再只是課本中的名詞，而是在一段段陪伴與互動中真實發生。衛生福利部玉里醫院溪口精神護理之家攜手國立東華大學「在地社會實踐學程」，共同開設《在地療癒》課程，帶領學生走進精神照護現場，從觀察、參與到反思，親身體會精神健康照護的溫度與深度，為推動社區共融注入嶄新能量。

課程期間，在專業人員引導下，學生實地參與機構日常活動，從簡單的陪伴聊天、共同參與活動，到觀察住民生活節奏與人際互動，不少學生分享，原本對精神疾病存有距離與陌生感，但在實際接觸後，看見住民努力生活的樣貌，也逐漸理解「復元」並非遙不可及，而是由一點一滴的支持與陪伴所累積而成。

▲▼帶領學生走進精神照護現場，從觀察、參與到反思，親身體會精神健康照護的溫度與深度。

玉里醫院院長簡以嘉表示，溪口精神護理之家長期致力於提供以人為本的照護服務，除穩定醫療與生活支持外，更重視復元導向與社會參與。此次與東華大學合作，正是醫療體系與教育體系跨域連結的具體展現，透過讓學生進入真實場域學習，不僅深化對精神健康議題的理解，也讓住民在互動中獲得更多社會連結與正向刺激，形成雙向受益的良性循環。

溪口精神護理之家呂元惟主任指出，精神健康照護不僅是專業服務，更需要社會整體的理解與支持。機構長期透過開放參訪與多元合作，讓更多人有機會接觸精神照護現場，逐步消弭標籤與偏見。本次課程透過青年參與，讓不同世代在真實互動中建立理解，也讓精神護理之家成為連結教育、社區與生命經驗的重要節點。

國立東華大學表示，「在地社會實踐學程」強調從地方出發，結合專業知識與實務行動，培養學生面對社會議題的能力與責任感。此次課程讓學生在實作中學習同理與尊重，並透過反思深化對「在地療癒」的理解，將抽象概念轉化為具體行動與生命經驗。

玉里醫院強調，未來將持續推動在地連結與跨域合作，整合教育、醫療及社會資源，發展更多元且具延續性的合作模式，讓精神健康照護不再侷限於機構內，而是逐步融入社區生活。透過與學校攜手，不僅展現推動社區共融的具體成果，也讓更多年輕世代看見精神照護的專業價值與人文意涵，共同朝向理解、接納與支持的友善社會邁進。

