觀察／李四川徵召10天低調鋪陳　從理工男轉身參選人適應選戰節奏

▲代表國民黨出戰新北市長選舉的前台北市副市長李四川，20日在地方民代及廟方人員的陪同下參拜中和廣濟宮、福和宮。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨11日正式徵召台北市前副市長李四川出戰2026新北市長選舉。在人選底定後，李四川也從長期在行政體系歷練的「理工男」，正式轉入選戰體系。徵召至今約10天，李四川的角色轉換，正悄然展開。

過去的李四川，外界熟知的是「工程專業」、「務實理性」形象。他歷任高雄市、新北市及台北市副市長，長期處理市政建設與工程議題，講求效率與解決問題的能力，較少涉入政治攻防與選戰操作。徵召後首次公開行程中，他也坦言，「選舉好像沒有想得這麼簡單，因為選舉還沒開始，就已經被打到祖宗八代都被打出來了」，顯示他對選戰節奏與政治攻防已有初步體認。

觀察李四川近10天動態，公開行程相對有限，多數為私下拜會後，再透過新聞稿對外發布。據競辦人士透露，李四川近期雖公開行程不多，但實際上每日均有拜會、客廳會及各類受邀活動，地方組織與團體邀約持續增加。由於李四川過去長年於新北服務，累積一定人脈基礎，現階段以既有關係為起點，優先鞏固熟識網絡，並逐步向外延伸支持面。

從整體行程安排來看，李四川目前仍處於選戰初期的「低調鋪陳」階段，尚未全面進入高密度造勢節奏，而是透過分眾拜會與小型互動強化地方連結，顯示其策略偏向穩健布局。競辦方面指出，未來將以各領域代表與組織系統為主軸，逐步建構支持架構。

不過，與過去擔任副市長期間不同，李四川此次首度以參選人身分投入選戰，角色轉換亦成為觀察重點。近期數場與里長及基層幹部的餐敘場合中，他在互動時，仍可見略帶靦腆、節奏較為保守的表現，與一般長期投入選舉的政治人物相比，尚在調適階段。

儘管如此，李四川並未迴避基層接觸，反而持續增加出席頻率，嘗試在互動中調整步伐。幕僚指出，李四川並非典型「選戰型人物」，在面對群眾與媒體時確實需要時間轉換，但相關調整屬於必經過程。

競辦人士也表示，團隊內部已形成共識，即在調整選戰節奏的同時，不會刻意要求李四川大幅改變原有風格。主要考量在於，其過去所建立的專業與務實形象，為重要政治資產，若過度修正，反而可能削弱其辨識度。因此現階段策略，傾向在「維持本色」與「強化選戰能力」之間取得平衡。

在政策方向上，競辦指出，未來將延續李四川一貫的工程專業與執行導向，以「前進現場、行動解決」為核心原則，盤點地方尚待改善的問題，並提出具體可行的政見內容。例如日前夜訪淡江大橋，實地了解地方意見，即為相關模式的延伸。

此外，面對選戰攻防，李四川亦將首次直接承受來自對手的政治壓力。競辦人士坦言，過去李四川多處於行政體系，較少面對政黨間對立與攻擊，現階段需逐步適應相關節奏。不過其基本立場已確立，即不採取激烈對抗方式，而是以政策說明與民意回應作為主要訴求。

整體觀察，李四川在被徵召後的前10天，尚未出現大幅度的選戰操作，而是以穩健步調進行布局，重點放在基層連結與組織盤整。同時，在個人角色上，李四川已逐步轉向參選人定位。隨著選戰時程推進，李四川如何在維持既有形象的同時，提升與選民的互動強度，並建立選戰節奏，將成為後續觀察重點。

▼李四川日前出席新北市三重區里長聯誼會新春聯誼餐會。（圖／記者黃克翔攝）





