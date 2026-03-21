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社會 社會焦點 保障人權

休旅車違規左轉被撞翻　網友熱議道路設計：過路口比誰更勇敢

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區環中路二段與漢翔路口昨天（20日）發生一起交通事故，1輛白色休旅車疑違規左轉，遭對向直行車輛撞擊，導致休旅車當場翻覆4輪朝天，車內駕駛、乘客輕傷送醫。由於該路段左轉燈開放慢車道、快車道同時左轉，動線也引起網友議論，有網友說「過路口的時候都在比誰更勇敢」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲休旅車違規左轉遭直行車撞擊，當場翻覆。（圖／民眾提供）

警方調查，蘇姓男子（32歲）昨天晚間7時23分許，載著同事林男沿著台中市環中路二段行駛，行經環中路二段、漢翔路口左轉時，與對向由劉姓男子（36歲）駕駛的直行車輛發生碰撞，導致蘇車輛當場被撞翻。

車禍造成蘇男及林男擦挫傷，送往榮總醫院治療無大礙；劉男左腳撞傷，未送醫。雙方駕駛均無酒駕，肇事原因疑為蘇男左轉時左轉燈尚未亮起，未依號誌燈行駛，詳細肇因將由交大進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲車禍造成雙方駕駛、乘客受傷。（圖／民眾提供）

另外，雖然本案發生原因是休旅車違規左轉，但該路段動線引起網友討論。據查，環中路二段與漢翔路口路幅寬，雙向左轉燈亮起時，內線車道、外線車道皆可通行，外側車道匯入角度較大，卻與內側車道同時起步，導致駕駛人通過時相對需要謹慎。

不少網友表示，「每次過這個路口都在比誰勇敢」、「這裡的動線真的很刺激」、「環中路就是個笑話，開放外線左轉，動線大重疊」、「號誌與車道配置容易造成駕駛誤判，建請台中市交通規劃單位切實檢討動線配置」。

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