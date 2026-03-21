台南勞工局攜手成大辦開齋節活動　關懷境外生打造友善城市

▲台南市勞工局攜手成大舉辦開齋節活動，關懷境外生在台生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續關注境外生在台生活與就學狀況，落實「希望家園」施政理念，打造多元友善環境，21日由勞工局攜手台灣萬人社福協會及國立成功大學，共同舉辦「境外生訪視關懷服務—開齋節活動」，並結合警察局及內政部移民署參與，透過節慶交流與法令宣導，讓遠道而來求學的境外生，在異鄉也能感受到溫暖與支持。

活動現場洋溢濃厚節慶氛圍，開齋節象徵齋戒月結束，對穆斯林而言具有感恩、分享與團聚的重要意義。透過此次活動，不僅讓境外生一解思鄉之情，也促進不同文化之間的理解與交流，讓台南這座城市多了一分包容與人情味。

勞工局長王鑫基表示，自108年起推動「境外生訪視關懷服務」，主動走入校園與企業，關心境外生在學習、生活及工讀上的需求，並提供即時協助，至今已服務數千人。此次結合開齋節辦理活動，正是希望透過文化交流，讓境外生感受到尊重與重視，也讓台南成為真正宜居、宜學的國際城市。

除了文化交流，活動也同步進行多項實用法令宣導。勞工局說明境外生留台工作的相關規定與權益，協助學生提前規劃未來發展；警察局則分享常見詐騙手法與防範觀念，提醒境外生提高警覺，避免誤入陷阱；移民署亦針對入出國及居留規定進行解說，提供在台生活所需的各項資訊與協助管道。

勞工局指出，未來將持續整合跨機關與民間資源，深化境外生關懷服務，從生活照顧到就業支持，全面提升境外生在台南的適應力與安全感。讓每一位來到台南求學與築夢的外國朋友，都能安心落地、生根發展，在這座城市找到屬於自己的位置。