中東首國表態！　巴林加入國際行動「重啟荷莫茲海峽」護商船

▲巴林已正式加入由歐盟、日本及加拿大發起的行動，準備支持重新開放荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

巴林官方媒體於20日指出，巴林已正式加入由歐盟、日本及加拿大發起的行動，準備支持重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這也使巴林成為該地區首個公開表態、願意協助確保這條關鍵航道安全的中東國家。

譴責伊朗封鎖海峽 巴林：已準備好確保通行

根據CNN報導，巴林王國已加入針對荷莫茲海峽局勢的聯合聲明。聲明中強烈譴責伊朗近期在海灣地區攻擊無裝載武裝的商船，並襲擊包括石油與天然氣設施在內的民用基礎設施。

聲明中更嚴正指出，伊朗軍隊實際上封鎖了荷莫茲海峽，此舉導致全球約20%的石油供應中斷，並引發國際油價劇烈飆升。巴林對此表示，已準備好與國際社會共同貢獻力量，採取「適當行動以確保海峽的安全通行」。

攔截242架無人機 巴林防空系統應對連續攻擊

隨著中東區域局勢持續升級，巴林軍方週五於社群平台X上宣布，自伊朗開始對其領土發動攻擊以來，巴林防空系統已成功攔截並摧毀了242架無人機以及141枚飛彈。軍方強調，防空部隊目前正持續應對接連不斷的攻擊。

地區敵對行動加劇 死亡人數已逾1200人

此波地區衝突始於2月28日，當時以色列與美國對伊朗發動聯合攻擊，造成包含當時最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在內的1200多人死亡。

隨後伊朗展開報復性攻擊，針對以色列、約旦、伊拉克，以及境內駐有美軍設施的海灣國家發射無人機與飛彈。這些軍事行動不僅造成人員傷亡與基礎設施受損，更嚴重干擾了全球市場運作以及航空交通。