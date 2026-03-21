32歲英男星離奇「陳屍泰國水溝」！獨自出飯店　監視器錄詭異舉動

▲賴特被發現陳屍在飯店附近的水溝。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／綜合報導

英國一名真人秀男星驚傳離奇陳屍泰國普吉島。當地警方近日證實，日前在島上一條排水溝內發現的男性遺體，身分為32歲英國真人秀男星喬丹・賴特（Jordan Wright）。初步調查指出，遺體未見明顯外力攻擊痕跡，詳細死因仍待法醫進一步釐清。

根據《星洲網》報導，泰國警方調查發現，賴特12日深夜11時25分獨自離開下榻飯店，步行前往附近一處仍在興建中的酒店施工現場，疑似不慎跌入一條深約1.6公尺的排水溝。由於水溝結構不易攀爬，加上賴特當時疑似精神狀況異常，導致無法自行脫困，最終喪命。

警方直到14日接獲民眾通報後，才在排水溝內發現遺體，隨後在其身上找到飯店房卡、手機及部分個人物品，透過飯店紀錄確認死者身分。不過警方起初對案情保持低調，直到英國媒體19日曝光後，才正式對外證實。

進一步調查顯示，賴特原訂13日退房卻未現身，飯店人員多次聯繫未果，房內也未發現任何遭破壞或翻動的跡象。監視器畫面則顯示，他離開飯店前的行為出現明顯異常，引發警方關注。

據了解，33歲的賴特2025年12月飛抵泰國曼谷，原計畫於5月31日返國，期間前往普吉島。他曾參加英國知名實境節目《The Only Way Is Essex》（TOWIE），累積一定知名度與粉絲，之後曾重返消防員職務，近年則轉往金融服務業發展。

目前警方仍在等待完整的法醫驗屍報告，同時已與英國領事館聯繫，協助通知家屬並處理後續相關事宜。