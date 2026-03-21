李四川要嗆蘇巧慧反酸到蔣萬安　本人親回：希望少點口水多點政見

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室嗆聲，綠委蘇巧慧喊出已跑新北500天，是剛選完立委就想選市長。這番言論卻也打到黨內多數要挑戰縣市長的立委、現任台北市長蔣萬安。對此，蘇巧慧今（21日）受訪時回應，期待這次選戰當中，是用政見和願景來說服選民，少一點口水，多一點政見分享，這是新北市民所樂見。

媒體詢問，由於蘇巧慧已經提前起跑多日，李四川陣營質疑，剛當選立委就想選市長。但國民黨這一屆其實也有非常多立委要參選縣市首長，包含蔣萬安也是當選立委隔年就投入台北市長選戰，會不會覺得說李四川倒打自己人？蘇巧慧表示，其實就是把事情做好，不管是在立委的崗位上面，還是立法院厚生會的會長，或是永續發展委員會的副會長，每一項工作，都會做到最好。

蘇巧慧指出，現在她立志來參選新北市長，就是努力地表現過去的成績，表示她是一個會說到做到的人，把誠懇的態度展現在大家的面前。最重要的是，在這段時間裡，她是最早做好準備，也是最早提出政見的人。期待這次選戰當中，是用政見和願景來說服選民，她是一個值得相信的候選人，也希望用這樣的方式贏得大家的認同。少一點口水，多一點政見的分享，這也是新北市民所樂見的。

至於李四川近日提出公托政見，蔣萬安也表態支持，兩人已經開始打團體戰，綠營部分會不會希望北市這邊提名快一點？蘇巧慧回應，先講公托、育兒的政策的話，我想這幾年大家都非常清楚，其實托育的需求是越來越多，所以公托、準公托等等的需求，當然也隨之增長。

蘇巧慧指出，剛好這十年，她有幸在立法院從教育文化委員會起步，正是跟隨著蔡政府整體來提升台灣社會的公共托育量能，像準公托，就是在這段時間我們新設計出來的制度。所以，在這十年當中，公托、準公托的數量也在中央的支持、地方政府的配合下，大幅的成長，樂見這個方向。

蘇巧慧提到，除托育支持外，政府也給育兒家庭大力補助，包括育兒津貼、托育津貼、新生兒補助等等。針對育兒的部分，她也提出「免費營養午餐」、「減輕醫療負擔」，「腸病毒、輪狀病毒疫苗免費接種」，這些都是新北隊議員建議之下所提出的政見，就是希望能協助年輕爸媽減輕育兒負擔。

蘇巧慧也提到，針對公托、準公托，可以看到其實不是只有場地的問題而已，真正的問題其實是在托育人員數量、人力不足的部分。如何讓更多優秀的人才進入這個領域來照顧孩子，這是最迫切需要解決的問題。所以，她也會為增加托育人力的部分，做更多的努力。

至於團體戰的部分，蘇巧慧表示，每個城市的選民都希望自己的首長是最優秀的人選，這個首長不但應該有決斷力、領導力，也應該要充滿活力。任何首長選出來之後，一定會有城市的合作，民進黨在台北市，也一定會遵循黨的機制，推出最強的候選人。