池南自然教育中心熱情招募暑期實習生　男大生10名報名中

▲來自全台大學生一起學習交流。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

想讓暑假過得更有意義、更充實嗎？ 林業保育署花蓮分署特別為青年學子打造學習平台，正式啟動池南自然教育中心「暑期實習生招募計畫」！這不只是一段實習經歷，更是一場與自然對話的旅程。花蓮分署誠摯邀請你加入，在山林間學習，在實務中成長，親身體驗土地所帶來的感動與力量，為自己的未來累積寶貴的經驗。

▲參與署期營隊規劃與實務運作。

分署特別提醒，報名時間即日起至4月20日止，錄取結果將於 5 月 29 日通知。誠摯期待你的加入，一同拓展生命的廣度與深度，讓這個暑假，成為你大學生涯中最難忘的一段回憶。

▲專業師資帶領體驗多元環教活動。

林業保育署花蓮分署黃群策署長表示，青年是國家未來的重要資產，池南自然教育中心致力於建構完善的培訓體系，結合環境教育與森林經營實務，提供多元且優質的專業課程，包括：環境教育課程規劃、教材教具設計、暑期營隊企劃、森林步道巡護、永續森林經營議題及自然療癒活動等領域。透過系統性的學習與實務操作，期望深化學生對自我、他人與環境的認識與關懷，培養其對自然保育與永續林業議題的關注，為社會與環境創造長遠價值。

▲理解森林調查與巡護。

本次招募10名國內公立或教育部立案之私立大專校院在學學生，不限科系，以環境教育、森林、自然資源、生態保育、地理、景觀、休閒遊憩、教育等相關科系所或具社團服務經驗者佳。

▲環教師引導學生放鬆身心探索自我。

實習期間為今年7月1日至8月31日，排定30天出勤，出勤地點為池南國家森林遊樂區，請自備交通工具、膳食，中心無提供住宿設施，若有住宿需求者，中心鄰近東華大學，可協助實習生申請大學暑期宿舍，待申請後由東華大學住宿組核備，並公告申請結果及繳費事宜。相關活動可查詢池南自然教育中心臉書粉絲專頁也可電詢中心教育推廣組（03）864-1594#15。

實習簡章：https://shorturl.at/HXMIL

