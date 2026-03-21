　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普沒招了！2周3度鬆綁制裁　急放1.4億桶油「僅夠全球用1.5天」

▲▼ 美伊戰爭使油價飆漲，圖為美國德州弗里波特戰略石油儲備中心原油管線與設備。（圖／路透）

▲ 美國德州弗里波特戰略石油儲備中心原油管線與設備。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊開戰至今進入第3周，國際油價持續飆漲，川普政府面臨嚴峻能源危機。為穩定市場供應，美國財政部長貝森特20日宣布，將暫時解除部分伊朗石油制裁，允許各國採購目前在海上的伊朗原油，為期30天，這項措施預計可為全球市場釋出約1.4億桶原油。

2周內第3度放寬制裁　釋出海上伊朗原油

CNN報導，這已是美方在2周內第3度放寬制裁限制。根據美國財政部公告，此次通用許可適用於3月20日至4月19日期間，已裝載於船隻上的伊朗原油及其相關石油產品。此前，川普政府已同意釋放數億桶戰略儲備，並放寬對俄羅斯石油的制裁。

貝森特在社群平台X發文強調，此舉旨在「利用伊朗原油來對抗德黑蘭政權，在執行『史詩怒火行動』的同時壓低油價」，聲稱伊朗將難以取得相關收益，而美國會持續對伊朗施加最大壓力，限制其進入國際金融體系。

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 貝森特宣布暫時解除部分伊朗石油制裁。（圖／達志影像／美聯社）

政策矛盾尷尬　一邊打擊一邊讓伊朗獲利

然而，這項政策充滿矛盾。美國一方面在軍事上打擊伊朗政權，另一方面卻讓對方從石油銷售中獲利。對於曾多次批評前總統歐巴馬因核協議而給伊朗資金的川普而言，此舉格外尷尬。

據3名知情人士透露，川普政府內部評估，戰爭引發的高油價可能持續數月，尤其隨著中東衝突加劇，荷莫茲海峽幾乎完全封閉。國際油價基準布蘭特原油20日觸及每桶112美元，創下3年半以來新高。美國汽油價格也急劇上漲，全國平均價格逼近每加侖4美元。

供應缺口太大　現有措施微不足道

前川普政府能源部高級官員尼魯卡（Neelesh Nerurkar）指出，「這是你能想像對石油市場的最大衝擊。供應缺口太大，以至於現有措施相較無法進入市場的石油量都顯得微不足道。」

▲▼ 16日的衛星照顯示阿聯富吉拉港冒出濃煙。（圖／路透）

▲ 荷莫茲海峽幾乎封鎖。（圖／路透）

美國政府已用盡所有常規政策工具來緩解供應衝擊，剩餘選項不是效果有限就是政治上難以接受。知情人士表示，政府可能很快會豁免某些夏季汽油配方的環保法規，但效果恐怕有限，因為自2022年起每年夏季都採取這項措施。

川普不以為意　稱戰爭值得短期陣痛

川普對油價衝擊大致不以為意，主張戰爭值得美國人承受「短期陣痛」。他20日對於何時重開荷莫茲海峽的提問僅輕描淡寫表示，「到了某個時刻，它會自己開放的。」

儘管釋出1.4億桶聽起來龐大，但據美國能源資訊署（EIA）數據，這僅相當於全球1.5天的石油消耗量。歐亞集團資深分析師布魯（Gregory Brew）警告，「如果他們採取這項策略，允許買家購買海上石油，很快就會用完。接下來我們將面臨全面解除伊朗石油制裁的有趣提議。」

▲▼美國總統川普13日準備登上空軍一號專機前往佛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普稱時候到了荷莫茲海峽自會開放。（圖／達志影像／美聯社）

政府陷入困境　重開海峽VS承受經濟後果

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，川普團隊「已考慮所有選項來減輕短期干擾，必要時迅速採取行動。最終，一旦完成軍事目標，油氣價格將再次快速下跌，甚至可能低於空襲前水準。」

能源專家指出，政府正快速逼近二選一的困境：設法重開荷莫茲海峽，或準備承受越來越嚴重的經濟後果。前歐巴馬、川普和拜登政府國安與能源官員德倫茨（Landon Derentz）坦言，「其中的細微差別就是沒有細微差別。沒人有更好的主意。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被帶走藏匿
快訊／信義區轎車衝進40年老店壓人！　民眾急抬車救人
劉盈盈百萬大婚！當紅娘湊對Makiyo　男方是「天氣女孩」前
「台灣好行」觀光巴士撞車！司機恍惚竟是毒駕　10多遊客嚇傻
為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由
快訊／焦凡凡生了！　胎位不正急剖腹
南科跌不停！最新房價指數出爐　慘連4季下修沒止血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

川普沒招了！2周3度鬆綁制裁　急放1.4億桶油「僅夠全球用1.5天」

中東首國表態！　巴林加入國際行動「重啟荷莫茲海峽」護商船

32歲英男星離奇「陳屍泰國水溝」！獨自出飯店　監視器錄詭異舉動

普丁開條件！以「不幫伊朗」換取川普放棄烏克蘭　歐洲炸鍋了

伊朗威脅「全世界」都不安全！　目標鎖定觀光區

川普：美國收手「以色列就不會打了」！　以軍再轟黎巴嫩

美媒：五角大廈正為「地面部隊進入伊朗」做準備　精銳部隊待命

荷姆茲海峽遭封鎖！伊朗戰火恐掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

川普沒招了！2周3度鬆綁制裁　急放1.4億桶油「僅夠全球用1.5天」

中東首國表態！　巴林加入國際行動「重啟荷莫茲海峽」護商船

32歲英男星離奇「陳屍泰國水溝」！獨自出飯店　監視器錄詭異舉動

普丁開條件！以「不幫伊朗」換取川普放棄烏克蘭　歐洲炸鍋了

伊朗威脅「全世界」都不安全！　目標鎖定觀光區

川普：美國收手「以色列就不會打了」！　以軍再轟黎巴嫩

美媒：五角大廈正為「地面部隊進入伊朗」做準備　精銳部隊待命

荷姆茲海峽遭封鎖！伊朗戰火恐掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

Makiyo驚爆「在家癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕：還好沒去現場

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

李多慧挑戰陳土豆新歌！　「我是李馬鈴薯」XD

國際熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

快訊／川普：考慮「逐步減少」在伊朗的軍事行動

美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

伊朗威脅全世界都不安全　目標鎖定觀光區

家藏女頭骨！日本分屍魔認搜食譜吃內臟

韓國汽車零件廠大火增至10死　員工跳樓求生

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

伊朗戰火掀「全球能源浩劫」　這些國家最慘

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面