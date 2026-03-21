川普沒招了！2周3度鬆綁制裁　急放1.4億桶油「僅夠全球用1.5天」

▲ 美國德州弗里波特戰略石油儲備中心原油管線與設備。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊開戰至今進入第3周，國際油價持續飆漲，川普政府面臨嚴峻能源危機。為穩定市場供應，美國財政部長貝森特20日宣布，將暫時解除部分伊朗石油制裁，允許各國採購目前在海上的伊朗原油，為期30天，這項措施預計可為全球市場釋出約1.4億桶原油。

2周內第3度放寬制裁 釋出海上伊朗原油

CNN報導，這已是美方在2周內第3度放寬制裁限制。根據美國財政部公告，此次通用許可適用於3月20日至4月19日期間，已裝載於船隻上的伊朗原油及其相關石油產品。此前，川普政府已同意釋放數億桶戰略儲備，並放寬對俄羅斯石油的制裁。

貝森特在社群平台X發文強調，此舉旨在「利用伊朗原油來對抗德黑蘭政權，在執行『史詩怒火行動』的同時壓低油價」，聲稱伊朗將難以取得相關收益，而美國會持續對伊朗施加最大壓力，限制其進入國際金融體系。

▲ 貝森特宣布暫時解除部分伊朗石油制裁。（圖／達志影像／美聯社）

政策矛盾尷尬 一邊打擊一邊讓伊朗獲利

然而，這項政策充滿矛盾。美國一方面在軍事上打擊伊朗政權，另一方面卻讓對方從石油銷售中獲利。對於曾多次批評前總統歐巴馬因核協議而給伊朗資金的川普而言，此舉格外尷尬。

據3名知情人士透露，川普政府內部評估，戰爭引發的高油價可能持續數月，尤其隨著中東衝突加劇，荷莫茲海峽幾乎完全封閉。國際油價基準布蘭特原油20日觸及每桶112美元，創下3年半以來新高。美國汽油價格也急劇上漲，全國平均價格逼近每加侖4美元。

供應缺口太大 現有措施微不足道

前川普政府能源部高級官員尼魯卡（Neelesh Nerurkar）指出，「這是你能想像對石油市場的最大衝擊。供應缺口太大，以至於現有措施相較無法進入市場的石油量都顯得微不足道。」

▲ 荷莫茲海峽幾乎封鎖。（圖／路透）

美國政府已用盡所有常規政策工具來緩解供應衝擊，剩餘選項不是效果有限就是政治上難以接受。知情人士表示，政府可能很快會豁免某些夏季汽油配方的環保法規，但效果恐怕有限，因為自2022年起每年夏季都採取這項措施。

川普不以為意 稱戰爭值得短期陣痛

川普對油價衝擊大致不以為意，主張戰爭值得美國人承受「短期陣痛」。他20日對於何時重開荷莫茲海峽的提問僅輕描淡寫表示，「到了某個時刻，它會自己開放的。」

儘管釋出1.4億桶聽起來龐大，但據美國能源資訊署（EIA）數據，這僅相當於全球1.5天的石油消耗量。歐亞集團資深分析師布魯（Gregory Brew）警告，「如果他們採取這項策略，允許買家購買海上石油，很快就會用完。接下來我們將面臨全面解除伊朗石油制裁的有趣提議。」

▲ 川普稱時候到了荷莫茲海峽自會開放。（圖／達志影像／美聯社）

政府陷入困境 重開海峽VS承受經濟後果

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，川普團隊「已考慮所有選項來減輕短期干擾，必要時迅速採取行動。最終，一旦完成軍事目標，油氣價格將再次快速下跌，甚至可能低於空襲前水準。」

能源專家指出，政府正快速逼近二選一的困境：設法重開荷莫茲海峽，或準備承受越來越嚴重的經濟後果。前歐巴馬、川普和拜登政府國安與能源官員德倫茨（Landon Derentz）坦言，「其中的細微差別就是沒有細微差別。沒人有更好的主意。」