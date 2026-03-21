蔡英文細數任內6政績　點名這件事：讓學貸生不必面臨經濟壓力

▲前總統蔡英文日前赴東吳大學參與卸任後的第一場國內校園演講。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡文今（21日）在社群平台發文分享日前赴東吳大學演講的心得。她細數，過去幾年政府嘗試做了T-PASS政策、大學宿舍改建的補助、租屋補貼、文化幣、運動幣等政策，然而，一定要講的，就是「私立大學學費的補助」，蔡英文認為，政府給同學們補助，不只讓年輕人能夠不必考慮學費的差距，選擇自己想要的學校與系所，也讓申請就學貸款的私校學生，不必一出社會，就面臨龐大的經濟壓力，真正落實教育的平權。

蔡英文表示，她很高興日前能夠到東吳大學，回到自己以前任教的學校，有一種很特別的感覺。「在我投入公共事務、擔任公職之前，這裡曾經是我任教的學校，也是我人生很重要的一個階段」。

蔡英文指出，在這場演講中，她跟同學們分享，在一個快速變動的世界裡，像台灣這樣的國家，我們需要的不只是競爭力，還要有足夠的韌性與自信。

此外，蔡英文也跟同學們談未來，並透露自己記得，在2020年總統大選勝選的那一天，曾說「我會留下一個更好的國家給你們」，希望自己有做到一部分。

接著蔡英文細數，過去幾年，政府嘗試做了一些事情，例如，T-PASS、大學宿舍改建的補助、租屋補貼、文化幣、運動幣等政策，就不一一細數，但有一個政策，一定要講，就是「私立大學學費的補助」。

蔡英文認為，政府給同學們補助，不只讓年輕人能夠不必考慮學費的差距，選擇自己想要的學校與系所，也讓申請就學貸款的私校學生，不必一出社會，就面臨龐大的經濟壓力，真正落實教育的平權。

蔡英文強調，在大學裡，同學們所培養的知識、能力與視野，將會影響未來很長的一段人生，而政府可以做的，就是盡量把環境準備好，讓同學們人生的方向，能夠每一步都走得更踏實、更不孤單。

最後，蔡英文表示，她期待台灣能在這個變動的世界中，找到屬於自己的位置，也希望同學們能在這個世界裡，找到屬於自己的舞台。

▼前總統蔡英文日前赴東吳大學參與卸任後的第一場國內校園演講。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）