投資客面交5次慘噴1850萬元　2車手下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

小星、小鵬（均化名）在2024年1月、2月分別加入詐騙集團擔任車手，並依照上級指示前往約定地點向受害者收取款項5次，共計得手1850萬元，因而挨告。新竹地院法官日前審理之後，判小星應賠償受害者100萬元、小鵬應賠償1750萬元。

▲小星、小鵬擔任詐團車手，2人共計取得1850萬元贓款。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小星在2024年1月間加入詐團擔任車手，該詐團透過LINE群組向受害者宣稱，可以透過投資平台獲利，雙方約定在同年1月12日面交100萬元，隨後詐團便指派小星前往約定地點面交取款。

接著，該詐團持續以假投資話術誘導受害者，讓受害者在短短2周內，交付現金200萬元、150萬元、600萬元、800萬元，共計1750萬元。這4次面交取款，都是由小鵬負責執行。

後來受害者發現被騙，憤而報警並提告求償。經過法院合法通知，小星並未於言詞辯論期日到場；小鵬則抗辯，自己目前僅能賠償40萬元，需要等到出監之後，才有能力清償。

不過，新竹地院法官認為，債務人有無資力清償、是否在監服刑，純屬執行層面的問題，小鵬所辯，於法無據，最終仍裁定小星應賠償受害者100萬元、小鵬應賠償1750萬元，全案仍可上訴。