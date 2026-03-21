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跟母借70萬搞詐騙！法官判出金車手要賠3352萬　這下慘了

▲▼絕望,失落,難過,霸凌,失業,痛苦,失敗,男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲李男在團擔任出金車手，遭判刑還要賠受害人3352萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄李姓男子誤信LINE詐團話術，下載投資軟體APP投資黃金、石油，慘遭詐騙3684萬6千元餘元，憤而報警。警方查出該詐團出金手車手為盧姓男子，法官認為盧男匯款給被害人，營造獲利假象，導致被害人遭詐，盧男也應連帶負責，刑事上，盧男遭判4年6月，民事上，還要賠李男3352萬元。可上訴。

判決指出，李男誤信LINE上詐團誆稱「投資黃金與石油可獲利」，於2022年11月起陸續匯款262萬6千元給詐團，隔年2月李的戶頭就收到70萬元獲利，讓他更加深信不疑，陸續以轉帳、面交等方式加碼共3422萬元，直到察覺不對勁，報警處理，共損失3614萬6000元。

警方循線追查，發現當初匯款70萬到李男帳號的是盧姓男子，盧男辯稱，他並沒有參與詐騙或有任何獲利，他是因為博奕輸錢，才匯款70萬元，且都是他自己的錢。盧男的母親也證稱，兒子匯給李的錢是跟她借的，原本說兒子向她借款最多40萬，後又改稱兒子向她借超過100萬。

不過法官不採信盧男說法，認為盧在詐團擔任出金車手工作，並非只針對李男出金，受害人還有其他7名，可見盧和詐騙集團分工縝密，刑事部分，盧已被認定是共犯，被法官依犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢、參與犯罪組織等罪，處4年6月徒刑。

法官指出，盧在2023年2月7日匯款70萬給李男，營造他投資獲利的假象，導致李男收到錢後，又遭詐騙3422萬餘元，對此盧男應付則連帶賠償責任，扣除盧先前匯給李男的70萬元，判盧男要賠3422萬。可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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