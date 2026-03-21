澳門國安委秘書處設34人編制　保安司司長兼任秘書長一職

▲澳門大三巴牌坊。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門行政會在立法會通過《澳門特區維護國家安全委員會》法案後，完成討論國安委秘書處的行政法規。國安委秘書處將設34人編制，但只會公布包括秘書長等5名主管人員名單。

行政會發言人、行政法務司司長黃少澤在記者會表示，秘書處的34人編制中，秘書長由保安司司長兼任，2名副秘書長，其中一人是司法警察局局長，另有2名助理秘書長，5人名單將由行政長官任命和公布。

該處下設負責政策研究、風險防控、聯絡協調、宣傳教育和綜合保障的5名廳長及24名工作人員，會按現有一般和特別法律制度進行嚴格甄選，人員的身份及晉升會保密，不對外公布。

黃少澤指出，維護國家安全委員會秘書處是澳門維護國家安全委員會常設執行及輔助部門，向國安委主席負責，在行政架構上直屬於特首，享有行政自治權。

黃少澤提到，總體國家安全觀不僅涵蓋軍事、主權等傳統領域，更延伸至經濟、文化等非傳統安全範疇。在現代社會，摧毀一個國家不一定通過軍事或網絡作戰，還可能通過文化侵略、文化干擾、文化虛無主義，讓一個國家和民族喪失自身的文化認同，對國家和民族的生存造成極大損害。

黃少澤說，國安委新增成員中，博監局將重點負責經濟安全領域，文化局與教青局則聚焦文化安全；教青局負責國家安全宣傳教育、校園國家安全培育等方面做了不少工作；文化局在文化培育尤其是中華文化和自身傳統文化的認知培育上肩負重要責任。