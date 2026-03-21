國際油價狂飆！陸消費者提前一個月「囤票」　燃油費上漲預期升溫

▲怕油價狂飆票價更貴！大陸國內機票遠期預訂量大增30%，清明、五一出遊成本提前鎖定（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

受中東局勢持續動盪影響，國際油價再100美元高位震盪，全球航空業者密集上調國際航線燃油附加費。這股漲價引發旅客「提前鎖定成本」的心理。根據大陸同程旅行最新數據顯示，截至3月20日，大陸國內機票提前30天以上的預訂量較去年同期大幅增長超過30%。隨著4月5日國內燃油費調整窗口臨近，不少精打細算的旅客已開始提前一個月「囤積票」布局清明與五一假期出遊計畫。

綜合大陸媒體報導，國際原油價格持續高位震蕩，國際航司成本壓力正加速向客戶端傳導。近期，大陸國內多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。

雖然大陸國內市場仍處於節後傳統淡季，隨著燃油費上調預期持續走強，在此背景下，不少大陸網友開始提前預訂兩周後甚至一個月後的出行機票。

根據大陸同程旅行平台數據顯示，截至3月20日，國內機票提前30天以上的預訂量較去年同期增長超30%。自3月1日起，不論國內或國際航班的遠期預訂熱度均呈現顯著攀升。

具體數據指出，國內機票提前8至14天（下單距出行時間）的預訂量同比增長近20%，而提前30天以上的預訂量增幅更突破30%。國際機票方面，提前30天以上的預訂量同比增長也超過20%。

▲大陸吉祥航空，香港航空、國泰航空等多家航司已率先上調部分國際航線燃油費。（圖／CFP）

同程旅行出行事業群相關負責人分析，當前正值春遊旺季，疊加燃油費上漲預期持續走強，雙重因素推動了消費者的提前規劃意願。一部分行程已確定的旅客，因預判燃油費將大幅調升，選擇提前下單以鎖定成本；另有部分旅客則是單純出於優惠考量，提前「囤票」以備後續不時之需。

目前，大陸國內航線燃油費仍維持現行標準，800公里以下航線為10元（單位：人民幣，同下），800公里以上航線為20元。然而，下一次調整窗口將於4月5日開啟。多家機構預測，若國際油價持續高位運行，屆時國內航線燃油費極可能上調至50元左右。

值得注意的是，香港航空、國泰航空、吉祥航空等多家航司已率先上調部分國際航線燃油費，上調幅度在15%至50%之間，且近期存在再次上調的可能。