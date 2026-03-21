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鋒面路過「北東溼答答」　中南部周日飆30度

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▲微弱鋒面影響，桃園以北、東部和恆春半島有局部短暫陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

微弱鋒面抵達台灣東北部外海，今日桃園以北、東半部、恆春半島溼答答，午後中南部山區也有雨。周日環境轉偏東南風，溫度將回升，中南部內陸平地可能飆破30度，雨區縮小以東半部為主，午後山區也有雨。下周三再度變天，另一道微弱鋒面進逼，北部和東部有雨。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今天一道微弱鋒面出現在台灣東北部外海，迎風面地區桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗偏山區也有零星短暫陣雨，中南部平地多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨。

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明日至下周東北季風減弱，環境轉偏東南風。賴欣國說，降雨以花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭或有零星短暫陣雨，其他西半部地區為多雲到晴，午後西部山區有短暫陣雨。

▲▼天氣 。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣 。（圖／氣象署提供）

下周三天氣將出現變化，賴欣國指出，屆時將有另一道微弱鋒面影響台灣，降雨以基隆北海岸、宜蘭為主，北部、花東也有零星短暫陣雨，中南部為多雲到晴，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。

下周四過後鋒面離開，水氣略減少。賴欣國說明，基隆北海岸、東半部仍有局部短暫陣雨，其他西半部地區為晴到多雲，午後西部山區則有零星短暫陣雨。下周五後水氣更少，各地晴到多雲，降雨型態偏向中午過後北部、宜蘭、花蓮等山區有零星短暫陣雨。

▲▼天氣 。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，賴欣國表示，今天北台灣天氣偏涼，高溫約22到23度，其他中南部則約26到28度，東部25到26度；周日之後，各地高溫約28到29度，中南部內陸平地高溫更可能上看30到31度。未來一周低溫則約18到20度，周日過後各地日夜溫差大。

此外，今天桃園以南地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，周日晚起至下周三馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度，周日晚至下周二北部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，周日、下周二中南部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度。

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