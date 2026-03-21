陸官媒社評諷高市訪美「政治秀」：狂撒千億美金巨額保護費

▲高市早苗與川普在白宮會面。（圖／X／高市早苗）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗帶著「厚禮」訪美，華盛頓則開出了長長的「帳單」。從大額對美投資到能源採購，再到提高防務預算，日本對美方的承諾幾乎都是真金白銀，而美方的回饋卻顯得籠統模糊。大陸《環球時報》今（21）日發表社評指出，這場代價高昂的「政治秀」不僅暴露出日美同盟的嚴重不對等，更在日本國內引發財政危機與產業空心化的深重憂慮。高市以此換取個人政治加持的做法，正將日本推向危險深淵。

大陸官媒《環球時報》發表「高市早苗訪美，一場代價高昂的『政治秀』」為題的社評，此次高市訪美，最受關注的是總額高達730億（單位：美元，同下）的對美投資「大禮包」。其中包括在美國田納西州和亞拉巴馬州建設總額400億美元的小型模塊化反應堆，以及在賓夕法尼亞州和得克薩斯州超過330億美元的天然氣發電設施投資。加上今年2月雙方宣佈的約360億美元對美投資項目，日本已經在美國關稅壓力下拱手獻上了1000多億美元的投資。

表面上看是「日美戰略投資倡議」的成果，實則更像是高市向華盛頓交納的巨額「保護費」。去年達成的「日美戰略投資倡議」的核心內容，就是要求日本「在美國指導下」，於2029年前投資5500億用於重建和擴大美國核心產業。根據雙方協議項目收回成本前，美方將獲取其中50%的收益，收回成本後，美方將獲得90%的收益。對此，日本國內甚至有聲音稱之為「喪權辱國的不平等條約」。高市越是「鐵了心」把這項協議不斷推進，給日本社會挖的坑就越大。

在國內物價上漲、日圓持續貶值的背景下，高市執意將數十萬億日圓投向美國基礎設施，本質是挪用日本國民財富為美國的「再工業化」買單，這將讓日本面臨巨大的財政危機。連日本右翼群體也批評高市讓日本淪為一個「不會說不」的國家，稱其為「損害日本國家利益的首相」。

安全領域同樣如此。日美達成共同開發飛彈和關鍵礦產合作協議，核心內容仍是由日方承擔高昂研發與生產成本。為配合訪美，高市在國內強推預算審議，這項創紀錄的防衛預算案，在眾議院的審議時間卻是本世紀以來最短的，被日媒形容為不惜賭上顏面「強行突破」。

針對中東問題，高市不顧與伊朗的傳統友好關係，公開譴責伊朗。然而最新民調顯示，高達82%的日本民眾反對美國對伊軍事行動。高市試圖透過提供後勤補給等非作戰支持來迎合美方，被指是對和平憲法與國內民意的漠視，主動放棄了中東多元平衡外交。

在對華關係上，高市展現出政治投機者的本質。她雖聲稱對華「對話大門敞開」，卻未採取行動糾正錯誤，反而極力推動軍事合作，希望拉住美國增加對抗中國的籌碼。這種「倚美遏華」路線，不可能使日本擺脫周邊外交困境。

不難看出，高市所謂「維護同盟穩固」，不過是以國家前途為籌碼，換取個人地位穩固。日本對美關係展現出的從屬與卑微姿態，暴露出外交的軟弱性。就在高市訪美期間，部分日本民眾在首相官邸前示威，對其外交政策深表擔憂。高市的做法只會讓日本在衰退道路上越走越遠，甚至成為地區穩定的一顆「雷」，最終受害的還是日本人民。