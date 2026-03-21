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付費版LINE「一個月165元」會買單嗎？他被1功能吸引　一票卻搖頭

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE與好友聯繫，近日官方宣布，「LINE Premium」最快將於1到2周內正式上線，此訂閱服務採月費165元。就有網友發文拋問，大家會不會使用LINE Premium？因為單看功能，感覺好像蠻普通的。貼文曝光後，引起網友討論。

LINE Premium與免費版的差異

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LINE Premium與免費版有一些差異，首先是備份空間，LINE Premium提供100GB的雲端備份空間；再來是畫質，其支援相簿影片上傳及無壓縮畫質儲存（上限1000個檔案）；另外，LINE Premium解決了長期以來Android與iOS系統間無法直接移轉資料的痛點，支援跨系統無痛轉移。

不僅如此，LINE Premium還提供「無痕收回」的功能，並支援訊息排程發送；在管理帳號上，也更有彈性，內建3組獨立身分切換。最後是，付費客戶可以自訂APP圖示與字型，另外可以獲得一些專屬折價券。

▲LINE Premium VS 免費版。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲LINE Premium vs 免費版。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

會買LINE Premium嗎？

就有網友在Dcard上，以「大家會花錢買付費版LINE嗎」為標題發文，提到LINE Premium近日就會正式推出，他本來覺得雲端空間這塊還不錯，但仔細一看，才知道空間只有100GB。至於其他功能，他則覺得有點普通，不知道大家會不會為了這些功能付費呢？

網友被「獨立身分」功能吸引

貼文曝光後，有網友被1功能吸引，「那個獨立身分真的好吸引人，公司或長輩的頭貼名稱都可以換，就不用用公務機了」、「光是可以切換三組獨立身分，就夠時間管理大師花下去了」。也有網友許願，「有沒有把VOOM從主畫面移除的選項」、「先出一個LINE VOOM移除功能再說吧」、「把VOOM這個占容量的東西刪掉比較重要」。

不過，也有網友表示，「照片跟影片會在聊天室過期才是最煩的，都花錢了居然沒有到無期限」、「果然LINE自己就能跨裝置還原，之前死都不開放，原來是想賺錢」、「這個定價也太敢收了吧，怎麼不搞個低價先吸引多一點人用」、「我覺得太貴應該要100元以內」、「Telegram才是最好用的」。

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