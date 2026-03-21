逼孫去掃墓！婆婆天天狂問「請假了嗎」媳婦氣炸　網曝1禁忌：不能去

▲婆婆逼原PO幫孩子請假去掃墓。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近不少人已經開始掃墓，一名人妻抱怨，婆婆嫌假日掃墓人太多，堅持改平日前往，大人請假還不夠，連小孩也被要求請假同行。原PO明確拒絕後，婆婆卻天天追問「請假了嗎」，讓她壓力爆棚。貼文曝光後，網友熱議「小孩要上課啊！當然不去」、「不會讓小孩去，比較容易卡陰」。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆認為假日掃墓人潮太多，堅持改成平日前往，因此家中大人都已經先請好假。沒想到，婆婆還進一步要求原PO幫小孩也一起請假，讓她當場傻眼。

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原PO坦言，已明確表達過不會讓孩子請假，但婆婆仍不死心，幾乎每天都會追問一次「請假了嗎」，讓她壓力倍增，甚至覺得被情緒勒索，「到底小孩去靈骨塔幹嘛？」

文章曝光後，底下網友也一面倒力挺原PO，「只是單純要讓人知道地位高低而已」、「掃墓為何要在非假日時間去？小孩要上課啊！當然不去」、「叫老公去就好了，小孩還小，根本沒必要去」、我女兒已經大二了，從沒掃過墓，我也沒去過，婆家從沒要求小孩一定要去」。

體質、習俗也是考量！小孩容易卡陰不適合去



另也有不少人提到體質與習俗考量，「我兒子去掃墓回來出現不舒服」、「我婆婆說不要讓小孩去那種地方耶，所以掃墓或去塔位拜拜小孩都不用參加」、「這種地方不會讓小孩去，小孩比較弱容易卡陰」、「我們家小孩太小（國小之前）或體質特殊的人，全家族的人都有共識不准去」。

命理師提醒：嬰兒、6歲以下小孩避免參加



命理老師謝沅瑾過去曾說明，無論從靈學還是科學角度來看，帶嬰幼兒掃墓都存在一定風險。靈學觀點認為，嬰兒元神較弱，容易受到驚嚇或外靈干擾；科學上則指出，墓地環境路況崎嶇，加上溫差變化大、噪音、風雨、異味及細菌較多，對嬰兒健康不利。

民俗上也流傳，在嬰幼兒的包巾或衣領縫上紅色卍字，有助於提供保護。此外，幼兒行為較不受控，言行舉止難以拿捏，容易在無意間冒犯好兄弟，因此民俗上同樣不建議幼兒前往掃墓。若小孩不慎失禮，家長或長輩應立即代為致歉。