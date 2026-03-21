　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逼孫去掃墓！婆婆天天狂問「請假了嗎」媳婦氣炸　網曝1禁忌：不能去

▲許多民眾提前掃墓，一位民眾表示，最近鄰居都開玩笑說「今年進去納骨塔感染肺炎送一格，明年換你住」呼籲真的要好好配合防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲婆婆逼原PO幫孩子請假去掃墓。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近不少人已經開始掃墓，一名人妻抱怨，婆婆嫌假日掃墓人太多，堅持改平日前往，大人請假還不夠，連小孩也被要求請假同行。原PO明確拒絕後，婆婆卻天天追問「請假了嗎」，讓她壓力爆棚。貼文曝光後，網友熱議「小孩要上課啊！當然不去」、「不會讓小孩去，比較容易卡陰」。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆認為假日掃墓人潮太多，堅持改成平日前往，因此家中大人都已經先請好假。沒想到，婆婆還進一步要求原PO幫小孩也一起請假，讓她當場傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，已明確表達過不會讓孩子請假，但婆婆仍不死心，幾乎每天都會追問一次「請假了嗎」，讓她壓力倍增，甚至覺得被情緒勒索，「到底小孩去靈骨塔幹嘛？」

文章曝光後，底下網友也一面倒力挺原PO，「只是單純要讓人知道地位高低而已」、「掃墓為何要在非假日時間去？小孩要上課啊！當然不去」、「叫老公去就好了，小孩還小，根本沒必要去」、我女兒已經大二了，從沒掃過墓，我也沒去過，婆家從沒要求小孩一定要去」。

體質、習俗也是考量！小孩容易卡陰不適合去

另也有不少人提到體質與習俗考量，「我兒子去掃墓回來出現不舒服」、「我婆婆說不要讓小孩去那種地方耶，所以掃墓或去塔位拜拜小孩都不用參加」、「這種地方不會讓小孩去，小孩比較弱容易卡陰」、「我們家小孩太小（國小之前）或體質特殊的人，全家族的人都有共識不准去」。

命理師提醒：嬰兒、6歲以下小孩避免參加

命理老師謝沅瑾過去曾說明，無論從靈學還是科學角度來看，帶嬰幼兒掃墓都存在一定風險。靈學觀點認為，嬰兒元神較弱，容易受到驚嚇或外靈干擾；科學上則指出，墓地環境路況崎嶇，加上溫差變化大、噪音、風雨、異味及細菌較多，對嬰兒健康不利。

民俗上也流傳，在嬰幼兒的包巾或衣領縫上紅色卍字，有助於提供保護。此外，幼兒行為較不受控，言行舉止難以拿捏，容易在無意間冒犯好兄弟，因此民俗上同樣不建議幼兒前往掃墓。若小孩不慎失禮，家長或長輩應立即代為致歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被帶走藏匿
快訊／信義區轎車衝進40年老店壓人！　民眾急抬車救人
劉盈盈百萬大婚！當紅娘湊對Makiyo　男方是「天氣女孩」前
「台灣好行」觀光巴士撞車！司機恍惚竟是毒駕　10多遊客嚇傻
為何考慮核電重啟？　賴清德拋4理由
快訊／焦凡凡生了！　胎位不正急剖腹
南科跌不停！最新房價指數出爐　慘連4季下修沒止血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

土地公拜拜「供品從車廂拿出來」　她驚愣：阿嬤說不行！全場吵翻

超商子瑜海報出現「USP待補」　網傻眼：是不是給錯圖

離職日想選星期日「多領2天薪水」　過來人吐真心話：沒必要

教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

逼孫去掃墓！婆婆天天狂問「請假了嗎」媳婦氣炸　網曝1禁忌：不能去

鋒面路過「北東溼答答」　中南部周日飆30度

付費版LINE「一個月165元」會買單嗎？他被1功能吸引　一票卻搖頭

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

土地公拜拜「供品從車廂拿出來」　她驚愣：阿嬤說不行！全場吵翻

超商子瑜海報出現「USP待補」　網傻眼：是不是給錯圖

離職日想選星期日「多領2天薪水」　過來人吐真心話：沒必要

教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

逼孫去掃墓！婆婆天天狂問「請假了嗎」媳婦氣炸　網曝1禁忌：不能去

鋒面路過「北東溼答答」　中南部周日飆30度

付費版LINE「一個月165元」會買單嗎？他被1功能吸引　一票卻搖頭

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

舉報退休公務員母「數億資產」 重慶女涉侵犯名譽遭判刑全網道歉

昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

23歲台男「假扮日警」詐騙3200萬日圓！　成田機場出境秒落網

Makiyo驚爆「在家癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕：還好沒去現場

挺台灣參與國際組織！美駐聯代表喊「反對中國」：拒扭曲2758決議

【縫了200針】阿嬤遭4惡犬圍攻追咬！ 衣服破碎全身是傷

生活熱門新聞

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

明起連6天熱如夏！　下週六又變天

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！

Lady M突宣布改規則：杜拜千層不單賣

快訊／氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時　導航無線電恐中斷

44歲公務員棄鐵飯碗退休！投資靠3招避雷

玩南美募資13萬！旅遊冒險家嗆：沒錢就去賺錢

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

獨／台大祭7措施遏止「分數膨脹」　上學期剩28%學生拿A+

晚安小雞遭酸裝可憐　喊冤揭原因

今彩539頭獎開出3注！　獎落雙北

「高薪低報」退休金差57萬！挽救關鍵竟在最後3年

更多熱門

相關新聞

婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

婦產科名醫蘇怡寧發文再度闢謠，直言繼「捏鼻子」說法後，如今又冒出「捏耳朵」偏方，讓他忍不住吐槽「有完沒完」。他強調，耳朵外型主要與先天軟骨結構有關，不是靠反覆捏揉就能塑形，尤其新生兒耳朵又軟又嫩，亂捏不但沒明確證據有效，還可能造成不適、皮膚刺激，甚至局部壓傷。

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

清明前2周末掃墓「國道通行費7折」　北高省130元、短途變貴

清明前2周末掃墓「國道通行費7折」　北高省130元、短途變貴

9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行

9月嬰被塞進木箱虐死！狠父全否認犯行

關鍵字：

小孩掃墓請假婆婆靈骨塔清明節ㄝ禁忌

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面