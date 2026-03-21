交通事故年死3千人　「平均損失1200萬」僅判賠411萬不到美日一半

▲台灣每年近3,000人死於交通事故。（示意圖／視覺中國）



記者杜冠霖／台北報導

台灣每年近3,000人死於交通事故。根據交通部運輸研究所的報告，每位車禍罹難者平均實際損失高達1,200萬元，時代力量今（21日）指出，但同樣的案件，不同法官、不同地區，賠償金額可以差到好幾倍，難以找到一致的認定標準；若以法院平均判賠計算，更只有411萬元，不到美國、日本的一半。本應確保家屬基本保障的「強制險」，賠償金額也長期停留在200萬元，嚴重脫離現實。

時代力量表示，面對上述種種制度缺口，黨內長期致力於推動交通受害者權益保障改革，並提出四大訴求：第一，提高賠償金與充實財源，將死亡及失能給付提高至500萬元，並撥用交通罰鍰等財政資源挹注保障體系。

時代力量續指，第二，保費與違規紀錄掛鉤，參考國際經驗實施「保費與違規記點鉤稽」，透過差別費率有效嚇阻危險駕駛；第三，強化運輸業者責任，強制貨運及客運業投保足額第三人責任險，不低於1,000萬元，避免業者轉嫁風險；第四，完善國家保護體系，由國家主導建立長期照護與生活扶助機制，全方位接住受害者及其家屬。

時代力量也推出互動式遊戲「生命價值怎麼衡量」，邀請民眾親自坐上法官席，透過實際案例改編的情境模擬題，選出心目中合理的賠償金額，再對照司法判賠數字，找出理想與現實之間的落差。

時代力量強調，不論是長期推動的改革訴求，或是製作互動遊戲，目標都是讓更多人親身感受交通事故賠償背後的制度問題，以及受害家屬面臨的無助困境，共同督促司法與立法單位正視這些長期被忽視的聲音，讓制度真正跟上現實。